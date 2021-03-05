В США заявили сравнили угрозу Китая и России

05.03.2021, 0:46, Новости дня

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Главную угрозу для Соединенных Штатов представляет Китай, а не Россия, сообщил глава пресс-службы госдепартамента США Нэд Прайс.

«Китай – наш фундаментальный конкурент. С Китаем у нас конкурентные отношения, в которых есть элементы соперничества. Есть и элементы сотрудничества, когда это в наших интересах. Факт в том, что Китай, как обозначил госсекретарь США Энтони Блинкен, является для нас главным геополитическим вызовом в XXI веке. Это наш стратегический конкурент», – цитирует Прайса ТАСС.

Он добавил, что Пекин – это «качественно иной вызов», нежели другие страны. «Это не говорит о том, что мы не сталкиваемся с угрозами со стороны России. Сталкиваемся. Мы ясно осознаем, какие угрозы несет Россия. Она старается обеспечить себе влияние в регионах. Однако РФ не несет или не имеет потенциала, возможностей, чтобы представлять такой же вызов, как Китай», – указал глава пресс-службы госдепа.

Ранее Белый дом опубликовал пункты национальной стратегии безопасности, в них отмечается, что США не желают участвовать в бесконечных войнах. Стратегия нацбезопасности США также предлагает установить диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином по новым военным технологиям. Соединенные Штаты, согласно документу, открыты к новым договоренностям по контролю над вооружениями, американская сторона желает восстановить свой авторитет в этой области.