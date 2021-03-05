Сдача самой высокотехнологичной российской многоцелевой атомной подлодки снова задерживается

05.03.2021, 0:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По неизвестным причинам первой модернизированной подводной лодке проекта «Ясень-М» «Казань» до ее передачи Северному флоту предстоит снова выйти на испытания.

By Thomas Nilsen

Подводная лодка «Казань» выходит из Северодвинска на испытания. Фото: Олег Кулешов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, передача может состояться в мае-июне этого года. Государственное информагентство известно не только доступом к информации военных, но и приукрашиванием фактов.

Как сообщил источник, планируется еще один контрольный выход в море, за которым последует ревизия узлов и механизмов. Он не уточнил, какие технические недостатки требуют исправления на этот раз.

Ожидалась, что «Казань» будет передана «Севмашем» Северному флоту в минувшую пятницу.

О том, что головную атомную подлодку «Казань» могут передать Военно-морскому флоту РФ 26 февраля, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказывал РИА «Новости» еще 10 февраля.

Причина, по которой престижная подводная должна пройти дополнительные испытания, неизвестна.

Эту не первая задержка сдачи лодки, которая первоначально должна была быть передана флоту еще в 2017 году. Запланированная на 2018 год передача была перенесена на 2019-й. В 2019-м было объявлено, что «Казани», скорее всего, потребуется весь 2020 год для ремонта ряда вспомогательных узлов и агрегатов, не отвечающих требованиям тактико-технического задания Минобороны, сообщал тогда Barents Observer.

В декабре прошлого года командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявлял в интервью изданию Минобороны «Красная звезда», что все заводские ходовые испытания подлодки завершатся к концу 2020 года.

В соответствии с традициями советского и российского военного строительства большое число подлодок передается флоту в конце года, чтобы не нарушать утвержденные Кремлем планы гособоронзаказа.

Многоцелевая подводная лодка «Казань» в Белом море. Фото: «Севмаш»

Строительство «Казани» началось еще в 2009 году. Это головная лодка модернизированного проекта «Ясень-М», отличающаяся от «Северодвинска» проекта «Ясень» более современными электронными системами управления.

На многоцелевых атомных подводных лодках проекта «Ясень-М» будут устанавливаться усовершенствованные морские версии крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и, возможно, гиперзвуковые «Цирконы», а также торпеды и ракеты класса «земля-воздух».

Сейчас на «Севмаше» строятся еще несколько лодок проекта — «Новосибирск», «Архангельск», «Красноярск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

«Казань», вероятно, будет базироваться в Западной Лице, самой западной базе подводных лодок Северного флота недалеко от границы с Норвегией. Здесь уже базируется построенный по изначальному проекту «Северодвинск».