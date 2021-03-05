 

В ВСУ назвали число женщин на командных должностях

05.03.2021, 0:34, Новости дня
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На должностях командиров взводов в Вооруженных силах Украины служит 109 женщин. Об этом 4 марта сообщила советник Главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова, пишет пресс-слжба Вооруженных сил в Facebook.

По ее информации, на конец февраля, на командных должностях находилимь более 900 офицеров-женщин.

Всего в Вооруженных Силах Украины служат и работают около 57 тыс. женщин.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1862821073887141

В рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2020, представленном в декабре 2019-го, Украина заняла 59-е место среди 163 стран. За последние два года страна поднялась на 10 позиций. Составители рейтинга отмечали показатели стран в плане гендерного разрыва в четырех аспектах: политические права и возможности, сфера образования, здравоохранение и вовлеченность в экономические процессы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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