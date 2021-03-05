Инсульт при COVID-19 чаще бывает у пожилых людей с дополнительными факторами риска

05.03.2021, 0:16, Разное

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Инсульт и COVID-19

Риск инсульта может увеличиваться после перенесенных острых респираторных инфекций. Ранее исследования показывали, что в первые дни после гриппа и пневмоний он выше в 3-7 раз. В этом контексте COVID-19 не стал исключением: рост риска инсульта при коронавирусе связывают с воспалением и увеличением свертываемости крови.

В апреле 2020 года ученые подсчитали, что инсульт развивается почти у 5% госпитализированных пациентов с COVID-19. Авторы нового исследования указывают, что исходя из такой пропорции, в июле 2020 года количество случаев постковидного инсульта в мире могло превысить 200 тысяч.

Возможно, инсульт сопровождает COVID-19 не так часто

В новом исследовании ученые проанализировали данные 28 тысяч историй болезни из 54 больниц в США с декабря 2019 по апрель 2020 года. COVID-19 был диагностирован у 8163 человек, инсульт развился у 103 из них, что составило 1,3%. В группе пациентов, у которых были симптомы респираторной инфекции, но коронавирус не был обнаружен, инсульт развился у 1%.

«Пациенты с COVID-19, у которых развился острый ишемический инсульт, были старше, чаще были афроамериканцами и у них было больше факторов сердечно-сосудистого риска», – сказал Андан Куиреши (Adnan I. Qureshi) из Медицинской школы Университета Миссури, ведущий автор исследования.

Средний возраст пациентов с COVID-19, у которых развился инсульт, был почти 69 лет; у тех, кто не заразился короновирусом, – 54,4 года. Инсульт чаще случался на фоне гипертонии (84%), повышенного уровня вредного холестерина в крови (75%) и сахарного диабета (56%).

Пациентов без COVID-19, у которых развился инсульт, чаще выписывали домой, чем пациентов с инсультом на фоне коронавирусной инфекции. Последние с большей частотой становились инвалидами и умирали. У многих из них отмечалось поражение сразу нескольких органов и высокий уровень маркеров воспаления в крови.

Ученые указывают, что новые данные отличаются от результатов предыдущих исследований, в которых пациенты с инсультом были моложе и без сопутствующего риска этой болезни.

«Даже если COVID-19 был предрасполагающим фактором риска, то он срабатывал преимущественно у людей, у которых риск инсульта был и раньше по другим причинам», – отметил Куерши.