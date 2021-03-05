Мнение: 03.03.21. Экстренное заявление от НМ ДНР.

05.03.2021, 0:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия, в дни заседания Контактных групп.

На Мариупольском направлении боевики батальона морской пехоты 36 бригады с временных огневых позиций, развернутых непосредственно в населенном пункте ВОДЯНОЕ, прикрываясь мирными жителями от ответного огня на подавление, по приказу комбрига ГНАТОВА, применили 82-мм минометы по району н.п. ЛЕНИНСКОЕ, выпустив СТО мин.

Для уточнения обстоятельств и последствий обстрела на место выехала оперативно-наблюдательная группа Представительства ДНР в СЦКК.

Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВФУ.

Таким образом, действия украинской стороны, исключают выполнение подписанных мирных договоренностях о всеобъемлющем соблюдении режима перемирия. Украинское военно-политическое руководство в очередной раз продемонстрировало неспособность и нежелание следовать курсу мирного урегулирования гражданской войны.

В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Требуем от украинских боевиков отказаться от огневых провокаций против нашей Республики, направленных на срыв перемирия, в противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа».

03.03.21. Сообщение от военкоров и заметка от проекта «WarGonzo».

Сообщение от военкоров: «‼После обстрела н.п. Ленинское на рассвете, ВСУ перенесли огонь на окраину Донецка.

Под ударом поселок Веселое, где также со стороны киевских силовиков применяются минометы 82 калибра

Военнослужащим Народной милиции отдан приказ на подавление огневых точек ВСУ в районе н.п. Ленинское

⚡‼После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

▶08:25 – н.п. Опытное – н.п. Веселое: выпущено 8 мин калибром 82 мм.

▶03:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 50 мин калибром 82 мм.

▶03:45 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 10 мин калибром 82 мм.

▶03:56 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 40 мин калибром 82 мм.

Сегодня с 03:15 в течении часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по н.п. Ленинское с применением минометов калибром 82 мм, выпустив по данному населенному пункту 100 мин.

Представительством ДНР в СЦКК через СММ ОБСЕ запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины.

По предварительным данным жертв нет».

Заметка от проекта «WarGonzo»: «Юг ДНР подвергся массированному обстрелу

ВСУ устроили интенсивный обстрел южных рубежей донецкой республики. Как сообщают военные, только за час разорвались более ста мин.

Горловка (на северо-западе) и Новоазовск (на юге) являются приоритетными направлениями для полномасштабной атаки Киева. В первом случае – блокируется сообщение между Луганском и Донецком, которое до сих пор имеет стратегическое значение.

Во втором – ВСУ могут максимально быстро решить вопрос выхода на границу с Россией. Именно это им позволит осуществлять информационные спецоперации по обвинению РФ и российских военных в причастности к донбасским событиям.

На наш взгляд – второй подход (атака на юге) абсурден, просто потому что никаких новых информационных перспектив он на самом деле не раскроет.

Русских и так обвиняют во вмешательстве. Да, спору нет, но в том, что на территории ЛДНР действуют в том числе и наши спецслужбы – ничего удивительного. Отрицать это глупо. Они должны и будут там действовать – обеспечивая безопасность рубежей России. Сенсации тут нет. В информационном плане (а вариант с югом – именно информационный) конкретно на этом фронте нас не победить.

Остается Горловка. Не информационное, но стратегическое направление.

Рискнут? Справятся?

В ДНР обязаны быть готовы ко всему. И обычный донбасский боец должен знать и осознавать – свою не номинальную, но реальную значимость. А это уже прерогатива властей – вселить уверенность. Всеми доступными способами.

Так что слово теперь – за руководством. Ждем. Надеемся. Верим в Победу».

Large Visitor Globe

—