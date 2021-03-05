Календарная весна побалует морозом
 

Календарная весна побалует морозом

05.03.2021, 7:07, Погода
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Зима все еще уверена в своих силах, отмечают метеорологи.

Помогают ей в этом воздушные массы, приходящие с севера из Арктики. А вместе с ними – снег, метели, крепкий порывистый ветер, колебания температуры, от морозов до оттепели и наоборот, и атмосферного давления.

Наиболее значительное погодное событие ближайших дней – это активный циклон, который 7-го марта центром выйдет на Санкт-Петербург, а 8-го уже переместится на Среднюю Волгу, оставляя столичный регион в своей холодной части.

Циклон, поддерживавший в Средней полосе России теплую погоду, постепенно заполняется и держит путь на восток, и именно на его место устремится антициклон. А затем власть над погодой снова перейдет к очередному циклону с Северной Атлантики.

Так что, к празднику 8 марта в центрально-европейской части России в ночные часы похолодает до -14 градусов, а ко вторнику – до -17.

В начале середине следующей недели характер погоды начнет меняться – ожидается снег и небольшое потепление.

Атмосферное давление в выходные 747 – 737 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 9 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 8 марта было в 1979 году: +7,6 градуса. А в этот день 1981 года было очень-очень холодно: -26,7 градуса.



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