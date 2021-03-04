 

США не исключили новых санкций по «Северному потоку – 2»

04.03.2021, 23:56, Новости дня
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Соединенные Штаты могут принять и другие меры против газопровода «Северный поток – 2», сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.

Прайс отметил, что по результатам прошлого доклада конгрессу США включили в санкционный список судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС», передает РИА «Новости».

«Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции», – добавил он.

Если американская администрация установит, что какая-то организация занимается деятельностью, «подлежащей санкциям, как написано в законе», то она сообщит об этом в следующем докладе конгрессу, который пройдет в мае.

Ранее в США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2».

До этого сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.



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