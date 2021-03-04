 

В Новой Зеландии объявили об экстренной эвакуации из-за угрозы цунами

04.03.2021, 23:56, Новости дня
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На острове Северный в Новой Зеландии объявили экстренную эвакуацию после землетрясения, сообщают местные средства массовой информации.

Местные власти заявили об эвакуации жителей из-за угрозы цунами после землетрясения у берегов страны, передает РИА «Новости».

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии призвало жителей районов, находящихся в зоне риска, срочно эвакуироваться. «Люди, проживающие вблизи побережья [в районах риска], должны немедленно переместиться на ближайшую возвышенность или как можно дальше вглубь страны. Не оставайтесь дома», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Тысячи жителей острова Северный Новой Зеландии начали покидать свои дома, на дорогах возникли пробки, затруднено движение на выезде из города Фангареи, передает РИА «Новости» со ссылкой на New Zealand Herald.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,0 произошло неподалеку от Кермадекского архипелага, входящего в Новую Зеландию. Само землетрясение произошло в Тихом океане, очаг залегал на глубине 10 километров.

За последние дни произошло сразу несколько землетрясений. В среду у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. В четверг вечером в Греции также произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,5.



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