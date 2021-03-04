Германия опасается влияния российского пропагандистского канала

04.03.2021, 23:54, Разное

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С помощью RT DE Москва хочет предоставить корона-скептикам, правым популистам и левым поклонникам Кремля платформу для дестабилизации демократии в Германии. Внутренняя электронная почта дает представление об этой медиа-организации.

By Maik Baumgärtner, Roman Höfner und Ann-Katrin Müller 03.03.2021

Президент РФ Владимир Путин во время визита на канал RT в Москве в 2015 году Фото: SNA /ullstein bild

Видеозвонок из Москвы поступил в 14:00 23 октября 2020 г. В ту пятницу RT DE, немецкоязычное подразделение российского государственного телеканала RT, разместило на своем веб-сайте новость: «Китай и Германия становятся сверхдержавами». Согласно сообщению, Владимир Путин сказал об этом во время видеоконференции. В центре сюжета была фотография президента России, были также процитированы его слова – он заявил, что абсолютное господство США уже в прошлом.

Руководители в Москве были недовольны. Не потому, что они сочли изложение этой истории неточным, а потому, что она появилась в сети только через 20 часов после того, как Путин сделал свое заявление.

Поэтому они вызвали сотрудников немецкого отделения телекомпании, чтобы выразить свое недовольство. «Они действительно ругали нас», – говорят участники телеконференции. Им сказали, что подобное никогда не должно повториться, говорят они. Им сказали, что важные заявления Путина должны появляться на веб-сайте намного быстрее.

RT DE, которое до ноября называлось RT Deutsch, с 2014 года распространяет в Германии пропаганду, финансируемую Кремлем. Национальное разведывательное управление Германии – Управление по защите Конституции, которое следит за платформой, заявляет, что телеканал стремится ослабить доверие к демократическим институтам. Управление утверждает, что между каналом и теми, кто стремится подорвать демократический порядок в Германии, а также разного рода конспирологами, существуют тесные связи. И считает новости, распространяемые RT DE, частью дезинформационной кампании, организованной российским государством.

Внутренние документы медиаплатформы, которые стали доступны DER SPIEGEL, показывают, в какой степени немецкие сотрудники должны следовать инструкциям из Москвы и насколько эти инструкции политически целенаправлены.

RT DE является частью российской медиа-сети, в которую также входят новостное видеоагентство Ruptly и продюсерская компания Redfish. Платформа публикует статьи, фотографии и видео на собственном веб-сайте, на YouTube и в других социальных сетях.

DER SPIEGEL 9/2021

Статья, которую вы читаете, изначально была опубликована на немецком языке в выпуске 9/2021 (27 февраля 2021 г.) журнала DER SPIEGEL.

SPIEGEL International

Платформа не размещает подробные титульные данные на своем веб-сайте, как это делают большинство немецких электронных и традиционных СМИ. И сотрудники, с которыми DER SPIEGEL смог поговорить, даже не знают, сколько человек на самом деле работает в организации. По их оценкам, это число составляет от 70 до 100 человек. При обращении в RT DE нам сказали, что «порядок цифр численности сотрудников точен». В то же время, «мы намерены значительно увеличить нашу команду – более чем вдвое, в кратчайшие сроки», – добавила организация, заявив, что «в настоящее время канал находится в процессе активного приема на работу». Как раз вовремя, конечно, – к следующим федеральным выборам в Германии. в сентябре.

На веб-сайте RT DE говорится, что его создатели «своей немецкоязычной программой хотят предоставить противовес односторонним и часто ориентированным на чьи-то интересы основным СМИ». Цель состоит в том, чтобы создать «встречную гласность». В одном видео вещатель называет себя «зеленой угрозой», имея в виду цвет своего логотипа, а других называет «врагами». Главный редактор RT в Москве Маргарита Симоньян недавно заявила: «Мы защищаем нашу страну, как солдаты».

Правый экстремистский политик Бьорн Хёке из АдГ – желанный гость на RT DE. Фото: Скриншот / DER SPIEGEL

В декабре, к 15-летию вещателя, московский телеканал поздравил себя видеороликом. В нем были представлены полуреалистичные анимированные образы глав государств, в том числе тогдашнего президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Канцлер Германии приходит к врачу, потому что чувствует, что ее преследуют. Как бы намекая на отравление ядом российского оппозиционного политика Алексея Навального, Меркель осматривает бутылки с водой, протирает их и затем задергивает занавески. «Они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», – говорит она врачу. Когда врач спрашивает «кто», Меркель включает свой смартфон и протягивает его ей. На нем написано RT. Видео заканчивается словами: «Они сходят с ума от нас».

Понятно, что немецкоязычной телекомпании RT DE, нравится выглядеть крупнее, солиднее, чем она есть на самом деле. Но её влияние, похоже, растет, особенно после начала пандемии коронавируса и отравления Навального. Месяц назад организация объявила, что намерена и дальше расширяться за счет открытия регулярной круглосуточной телекомпании, которая будет транслировать из Берлина.

Платформа не распространяет полностью сфабрикованные фейковые новости, её дезинформация более тонкая. Репортеры искажают и игнорируют факты, тем самым сея недоверие к властям, политикам и авторитетным СМИ. Внутренние документы показывают, что они сознательно избегают явно конспирологических разговоров о заговорах.

Например, согласно внутреннему электронному письму, отправленному в феврале, сотрудникам было сказано, что они не должны утверждать, что теракты 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах были организованы правительством США. Они также не должны утверждать, что коронавируса не существует. Хотя «это не означает, что мы не готовы обсуждать некоторые спорные идеи», например, «эффективность тестов ПЦР».

В письме есть один пример, показывающий, насколько тонка грань для сотрудников RT. Например, нельзя писать, что пандемия коронавируса была «объявлена государством». Но можно писать, что пандемия была «объявлена ​​ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения)», потому что именно ВОЗ сделала кризис официально признанным фактом. Акцент делается на «объявлена», как это понимается аудиторией.

Отвечая на запрос о комментариях, RT DE сказал, что они «естественно» хотят «предоставить форум для соответствующего общественного мнения». В заявлении говорится, что стандарты вещателя применяются в настоящее время и будут применяться в будущем.

В последние месяцы RT DE стала одной из основных платформ для так называемого немецкого Querdenker, движения, состоящего из скептиков в отношении коронавируса, выступающих против правительственных мер по сдерживанию коронавируса, и других групп, скептически относящихся к болезни. Платформа сообщает о протестах против мер по борьбе с коронавирусом больше, чем обычные СМИ. Ruptly даже ведет прямые трансляции событий.

Редакционная стратегия RT, похоже, приносит свои плоды. «Наши результаты за август очень хороши. Конечно, митинги «Querdenken» немного помогли, – написала исполнительный директор Динара Токтосунова в электронном письме всей редакции 5 сентября 2020 года. “Мы также сильно начали сентябрь активным освещением дела Навального».

Корреспондент RT в городе Мариенберг, Германия, 2017 год. Foto: Uwe Meinhold /imago images

В дальнейших электронных письмах высокопоставленные должностные лица телекомпании написали, что довольны – «150–180 000 просмотров в день». Популярность историй о коронавирусе, продолжили они, «значительно выросла» и увеличилось (на 41 процент, по сравнению с предыдущим годом) количество «уникальных пользователей». За последние девять месяцев, как сообщается в электронных письмах, их численность достигла 14 миллионов человек.

На просьбу прокомментировать, RT DE подтвердил подлинность письма и написал: «Мы довольны этим успехом».

Это, однако, беспокоит службу внутренней разведки Германии. «RT DE, наряду с Ruptly и Redfish, представляет опасность для демократии, – говорит глава одного из отделений внутренней разведки. – Российское государство осознало, что канал можно использовать для охвата широкой аудитории и воздействия на неё» Источник говорит, что платформы функционируют как мультипликаторы в кампаниях по дезинформации. «Вещание по всем каналам – использование мощи алгоритмов и использование низкой медиаграмотности многих потребителей – работает, к сожалению, очень хорошо», – сказал он.

Например, «Русский пациент – политический театр в берлинской больнице Шарите» – так назвали опубликованное в августе видео, в котором главный редактор RT DE, а ныне директор по развитию стратегии Иван Родионов рассказал об отравлении Навального. С помощью ряда фрагментов видео и скриншотов он предполагает, что расследовать случившееся нужно не России. Наоборот, есть «вопросы, на которые должен ответить Запад», – говорит он. «Кто имел доступ к пациенту после того, как он приземлился в Берлине? Кто получил в руки образцы, взятые у него?» Он также отметил, что Навальный не был первым «назначенным пациентом с геополитическими последствиями», который лечился в берлинской университетской больнице Шарите.

Видео – лишь одна из серии опубликованных материалов, целью которых является снятие с России ответственности за случившееся и попытка преуменьшить серьезность дела. И это не случайно – у канала есть четкие инструкции сверху. В февральском электронном письме, например, говорилось, что в деле Навального RT говорил не об отравлении», а о «подозрении на отравление». Но к моменту отправки электронного письма уже некоторое время не было никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен.

Протестующие в Берлине в августе 2020 года: «Значительное влияние на формирование общественного мнения в ущерб доверию к нашей демократии». Foto: Screenshot / DER SPIEGEL

В письме также обсуждаются правила публикации статей о Крыме, который был аннексирован Россией. «Что касается Крыма, – мы не говорим об аннексии, – говорится в сообщении. – Мы имеем в виду реинтеграцию или обсуждаем этот процесс». Это «еще раз очень важно для ВСЕХ, включая тех, кто не присутствовал сегодня», – говорится в сообщении.

RT DE часто сообщает об аннексии, но пишет при этом, например, о «ненасильственной реинтеграции Крыма в состав Российской Федерации в соответствии с волей народа». По оценкам Организации Объединенных Наций, на данный момент в войне на Украине, которая началась через несколько недель после оккупации Крыма, погибло более 13000 человек.

На просьбу прокомментировать RT DE подтвердили подлинность сообщения и защищали правильность инструкции.

В целом, сотрудники в Берлине обязаны подчиняться пожеланиям Москвы. «Если мы хотим запросить встречу с высокопоставленными представителями государства, мы должны делать это по согласованию с нашими коллегами из RT», – говорится в декабрьском сообщении. За обработку таких запросов отвечает сотрудник из Москвы.

Это сообщение было вызвано просьбой RT DE взять интервью у посла РФ в Евросоюзе Владимира Чижова. Запрос из Берлина был отправлен из Москвы в Брюссель, но интервью в итоге так и не состоялось.

В ответе на запрос DER SPIEGEL RT DE сообщил, что инструкции были составлены чтобы “обеспечить быстрый, простой и единообразный процесс”.

Часть немецкого персонала явно полностью соответствует Кремлю. Одна из первых сотрудников RT DE, Ясмин П., до сих пор работает на платформе. В 2004 году она дала интервью и сказала, что Владимир Путин «очень правдиво смотрит на мир – он решает и объясняет многие проблемы, которые другие просто замалчивают». Похоже, российский президент ей очень понравился. В том же году Ясмин П., вместе с крайне правым издателем Юргеном Эльзессером, чей журнал Compact сейчас находится под наблюдением внутренней разведки Германии, опубликовала книгу Compact Edition, посвященную Путину.

Один высокопоставленный сотрудник RT DE, Себастьян Рейндж, годами писал статьи для журнала конспирологических теорий Hintergrund (Background). Его имя до сих пор указано на шапке сайта. Некоторые из его статей на сайте распространяли дикие теории о 11 сентября.

Флориан Варвег, который, как и Рейндж, является так называемым «конечным редактором» RT DE, работает с платформой с года ее основания. Раньше он был активным участником крайне левой Левой партии в берлинском районе Нойкельн, но в наши дни он более известен тем, что устроил себе шоу в Federal Press Conference, месте, где в Берлине проходят многие важные брифинги для прессы, связанных с правительством и политикой. И своими циничными твитами. В сентябре, например, он опубликовал фотографию, на которой Навальный находится в окружении своей семьи на больничной койке в больнице Шарите в Берлине. И подписал ее: «Мы представляем то, что называют «самым смертоносным нервно-паралитическим веществом» в мире – Новичок как косметическое средство – будь то для Юлии # Скрипаль или сейчас для #Навальный “.

Юлия Скрипаль была отравлена ​​Новичком в Великобритании в 2018 году вместе со своим отцом, бывшим полковником российской разведки, а затем перебежчиком Сергеем Скрипалем. Оба с трудом пережили нападение, Навального, в прошлом году, постигла схожая судьба. В атаках с применением отравляющих веществ обвиняют российские спецслужбы.

Отвечая на вопрос об этих трех сотрудниках, RT DE написал: «Мы позаботились о том, чтобы у нашей команды были «разные мнения и взгляды». Сотрудники обязаны придерживаться «строгих редакционных стандартов и нашей приверженности объективности и сбалансированности». Кроме того, СМИ заявили, что принципиально не комментируют личную жизнь своих сотрудников.

Помимо персонала, на платформе работают писатели-фрилансеры, которые часто комментируют текущие события. Эти «гостевые редакционные статьи и мнения не обязательно отражают точку зрения редакции», – говорится на веб-сайте. Однако на практике статьи, размещенные на веб-сайте, редко отклоняются от линии компании.

В число их авторов входят, например, такие люди, как исследователь конфликтов и сторонник РФ Лео Энсель или Райнер Рупп, который в Восточной Германии, от имени секретной полиции Штази, шпионил за НАТО под кодовым именем «Топас». Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии и член правой популистской Австрийской партии свободы (FPÖ), с которой Путин танцевал, когда присутствовал на ее свадьбе в 2018 году, также вносит свой вклад в RT DE. Интеллектуальный бэкграунд других авторов также расположен где-то между немецкой коммунистической партией и марксистской газетой Junge Welt в Германии.

Это не мешает немецким официальным лицам и политикам разговаривать с журналистами, работающими на RT DE. Например Райнер Вендт, неоднозначный национальный глава Союза полицейских Германии, похоже, ничего не имеет против таких бесед и часто дает комментарии по вопросам внутренней безопасности. То же самое делает и Хорст Тельчик, когда-то доверенное лицо канцлера Германии Гельмута Коля и бывший председатель уважаемой Мюнхенской конференции по безопасности. Или Матиас Шепп, председатель правления Немецко-Российской торговой палаты и бывший журналист DER SPIEGEL.

Из немецких политических партий, отдавать свой голос RT DE предпочитают, в первую очередь члены правой «Альтернативы для Германии» (AfD) Будь то лидер партии Тино Хрупалла, правоэкстремистский глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке или Вальдемар Хердт, горячий поклонник РФ и член федерального парламента, все они – желанные собеседники на канале. Когда в 2019 году политики АдГ встретились с представителями поддерживаемого Путиным режима Асада в Сирии, RT DE обеспечил достойное освещение этого события. Представители АдГ не ответили на заданные партии вопросы о ее контактах с RT DE.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт из крайне левой Левой партии Foto: Screenshot / DER SPIEGEL

Но ещё более популярен RT DE среди элементов Левой партии, корни которой ведут к восточногерманской коммунистической партии. Андрей Хунко (Andrej Hunko), представитель партии в парламенте Германии по вопросам европейской политики, с удовольствием выступает на канале, и его политические позиции -и по НАТО, и по Венесуэле и по США вполне соответствуют этому. Он не единственный в своей парламентской группе: критикующие Кремль парламентарии называют Хунко и его коллег по Левой партии, таких как Сара Вагенкнехт, Александр Неу, Заклин Настик и Дитер Дем, «фракцией РТ». Левая партия даже наняла себе журналиста, который раньше работал в RT DE. Сейчас он работает в Бундестаге, в партийном отделе по связям со СМИ и общественностью. На обращение за комментариями пресс-служба партии ответила, что она строго следует правилам по защите персональных данных сотрудников и, поэтому, не может ответить на какие-либо вопросы о нем.

Ближе всех к платформе, похоже, Дитер Дем. Интернет-проект Weltnetz TV, который он основал вместе с другими, в 2014 году представил публике интервью с тогдашним главным редактором Родионовым, как раз к запуску RT Deutsch в Германии. Один из коллег Дема, тоже соучредитель Weltnetz TV, в то время был также акционером другой медиакомпании – Salve.tv. Региональная телевизионная станция в Тюрингии в 2015 году начала продавать передачи RT Deutsch (“Der fehlende Part”) местным теле- и радиокомпаниям и попала в заголовки газет по всей Германии. Дем также в течение многих лет вел дела с бывшим акционером Salve.tv. Запрос на комментарий Дем оставил без ответа.

На вопрос, насколько важна прокремлевская платформа для работы партии по связям с общественностью, лидеры левой партии Катя Киппинг и Бернд Риксингер ответили: «RT DE не играет важной роли в партийных СМИ и связях с общественностью».

С RT также общались политики из других партий, в том числе министр экономики Петер Альтмайер и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель, Катарина Барли и Зигмар Габриэль из левоцентристских социал-демократов и Вольфганг Кубицки из дружественные к бизнесу Свободные демократы (СвДП). В целом, однако, все партии, кроме АдГ и Левой партии, гораздо более осторожны в своем подходе к пропагандистскому каналу.

«RT не занимается журналистикой – он занимается целевой дезинформацией».

Представитель национального отделения СвДП, например, говорит, что штаб-квартира партии решила пока не отвечать на запросы RT DE. Она говорит, что RT DE производит «управляемую государством обработку общественного мнения под фиговым листком якобы журналистского нейтралитета». Это представляет «опасность для качества и достоверности фактов нашего политического дискурса».

В ХДС заявили, что отвечают на все запросы СМИ. Однако партия добавляет: «Мы не рассматриваем Russia Today как новостной канал». Консервативная партия заявляет, что целью телекомпании является «явная дезинформация и одностороннее освещение событий». В партии добавили, что это ненадежный источник.

Между тем, Маркус Блум, генеральный секретарь Христианско-социального союза, братской партии Баварии ХДС, говорит: «RT не занимается журналистикой – он занимается целенаправленной дезинформацией». Затем он добавляет: «Нам необходимо укрепить нашу демократию и демократический дискурс против такого рода влияния из-за границы».

Социал-демократы заявляют, что практически не контактируют с телекомпанией. СДПГ имеет дело с вещателем. Ули Грётч, депутат от СДПГ, занимающийся внутренними делами, и член парламентского комитета, который курирует вопросы разведки, говорит, что RT DE в течение многих лет находится в центре внимания и его самого и Бундестага. По его словам, «соответствующие парламентские органы уделяют пристальное внимание вмешательству России» и парламент относится к проблеме «очень серьезно и постоянно обсуждает подходящие меры противодействия».

«Зеленые» также «осторожно» относятся к запросам платформы, говорит пресс-секретарь, координатор партийной политики в отношении СМИ в парламенте Маргит Штумп. Она считает заявление поддерживаемой Кремлем вещательной компании о том, что она скоро будет транслироваться круглосуточно, «плохой новостью для демократии в Германии». В долгосрочной перспективе Штумп видит «значительное влияние на формирование общественного мнения в ущерб уверенности в нашей демократии».

Однако до сих пор RT DE не пыталась получить лицензию на вещание. Медиаорганизация не подавала заявку ни в Берлине, ни в Бранденбурге, говорит представитель Medienanstalt Berlin-Brandenburg, органа, ответственного за лицензии на вещание в двух землях. Но до запланированного запуска в декабре еще много времени, и заявка, вероятно, все еще может быть рассмотрена в этот срок, если она будет подана этим летом.

Главный вопрос – как RT DE намеревается обойти Межгосударственное вещательное соглашение Германии. Закон запрещает вещание государственными агентствами в Германии. Однако есть лазейки. Один из вариантов – переехать в другую страну. Лицензия другого государства-члена Европейского Союза позволит вести вещание в Германии.

Из письма Medienanstalt Berlin-Brandenburg DER SPIEGEL стало известно, что власти Германии поддерживают тесный контакт со своими коллегами в других странах ЕС.