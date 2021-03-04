 

Аваков: Мы увольняем полтора полицейского в день

04.03.2021, 23:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

МВД – это огромный организм, который постоянно живет и постоянно требует изменений. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Я когда-то говорил: по средней статистике, мы увольняем полтора полицейского в день по нереабилитирующим ситуациям – да? Это механизм, который сейчас существует. Но я же вам сказал: у нас в целом в МВД 360 тысяч человек – в полиции, ну, около 120 тысяч человек находится. То есть огромный организм, который постоянно живет и постоянно требует изменений. Конечно, есть негодяи. Там, вспомните ситуацию в Кагарлыке”, – сказал министр.

Он отметил, что не понимает, “как это вообще возможно”.

Аваков: Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подошел и говорит: “Надо – на 10 дней пойдешь главой МВД”. Семь лет сижу. Полный текст интервью Авакова Гордону

В 2015 году в Украине заступили на службу патрульные полицейские. Патрульная полиция действует во Львове, Одессе, Харькове, Николаеве, Ужгороде, Хмельницком, Луцке, Днепропетровске, Чернигове, Виннице, на трассах Киев – Житомир и Киев – Борисполь, в аэропорту Борисполь, Ивано-Франковске, Херсоне, Кременчуге, Черкассах.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Избитый после матча «Ахмата» и «Спартака» арбитр высказался об инциденте

20.10 / Харьковские активисты требуют декоммунизировать «Советскую» колбасу

14.07 / Готовим программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году – Лазебная

28.06 / Эксперты констатировали пользу многодневного голосования

07.12 / В Кремле оценили отношения с США

06.01 / Стали известны соперники сборной РФ в групповом турнире МЧМ-2022

07.08 / Лукашенко пожаловался на неискренность Порошенко

18.10 / Роналду обратился к болельщикам на русском языке

05.08 / У динозавра был впервые обнаружен рак

02.02 / МИД пообещал ответить на вмешательства иностранных послов в дела России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска