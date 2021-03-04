Аваков: Мы увольняем полтора полицейского в день

04.03.2021, 23:44, Новости дня

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МВД – это огромный организм, который постоянно живет и постоянно требует изменений. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Я когда-то говорил: по средней статистике, мы увольняем полтора полицейского в день по нереабилитирующим ситуациям – да? Это механизм, который сейчас существует. Но я же вам сказал: у нас в целом в МВД 360 тысяч человек – в полиции, ну, около 120 тысяч человек находится. То есть огромный организм, который постоянно живет и постоянно требует изменений. Конечно, есть негодяи. Там, вспомните ситуацию в Кагарлыке”, – сказал министр.

Он отметил, что не понимает, “как это вообще возможно”.

Аваков: Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подошел и говорит: “Надо – на 10 дней пойдешь главой МВД”. Семь лет сижу. Полный текст интервью Авакова Гордону

В 2015 году в Украине заступили на службу патрульные полицейские. Патрульная полиция действует во Львове, Одессе, Харькове, Николаеве, Ужгороде, Хмельницком, Луцке, Днепропетровске, Чернигове, Виннице, на трассах Киев – Житомир и Киев – Борисполь, в аэропорту Борисполь, Ивано-Франковске, Херсоне, Кременчуге, Черкассах.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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