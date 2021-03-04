Китайскую вакцину Sinovac планируют привезти до 15 марта – представитель в Украине

04.03.2021, 23:44, Новости дня

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Вакцину против COVID-19 CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech планируют поставить в Украину до 15 марта. Поставку будет осуществлять компания “Лекхим”. Об этом сообщила пресс-служба компании на запрос Общественного.

“Группа фармацевтических компаний “Лекхим” – уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, – сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЗАО “Лекхим”, – говорится в сообщении.

В “Лекхим” подчеркнули, что вакцина CoronaVac успешно завершила третью фазу клинических испытаний в Турции и показала эффективность 83,5%.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидалось, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля, но это не произошло. Глава Минздрава Максим Степанов сказал 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”.

В то же время экспертная организация StateWatch сообщала, что по контракту первая партия вакцины в 700 тыс. доз должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

Если до 31 мая компания “Лекхим” не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП “Медицинские закупки” 100% внесенной предоплаты. По информации Reuters, “Лекхим” подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. Окончательная эффективность, сообщают в “Лекхиме” по итогам испытаний в Турции, – 83,5%.

3 февраля по заявлению Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро НАБУ начало досудебное расследование о возможных злоупотреблениях при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника “Лекхим”.

По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира. Министр здравоохранения подчеркнул, что $3 – это стоимость вакцины при закупках в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19), при коммерческой закупке цена совсем другая.

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