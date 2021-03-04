Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств

04.03.2021, 23:44, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Вьетнама, Бразилии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также отметил, что надеется на дальнейшую активизацию сотрудничества с этими государствами на всех уровнях.

Во время разговора с послом Вьетнама в Украине Нгуен Хонг Тхакмо президент Украины выразил благодарность за практическую помощь вьетнамской стороны в самый сложный период первой волны COVID-19. Он подчеркнул заинтересованность в налаживании практического взаимодействия украинских фармацевтических заводов с вьетнамскими партнерами в вопросе разработки и производства вакцин от коронавируса.

Собеседники обсудили вопросы либерализации двусторонней торговли и ускорение процесса расширения возможностей украинских и вьетнамских предприятий для выхода на рынки обеих стран.

Посольство Вьетнама в Украине с 2017 года возглавлял Нгуен Ань Туан. В декабре 2020 года Нгуен Хонг Тхакмо вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Енину, сообщал МИД.

В разговоре с послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапесту Зеленский подтвердил настрой Украины на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества с Бразилией, прежде всего по таким направлениям, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, энергетика и фармакология. Он отметил необходимость реализовать совместные проекты в сфере военно-технического сотрудничества, а также в аэрокосмической отрасли.

Глава государства также пригласил президента Бразилии Жаира Болсонару посетить Украину с официальным визитом в текущем году.

Предшественником де Андраде Мелло Рапесту в Украине был Освалдо Биато Жуниор.

Во время разговора с послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо Зеленский положительно оценил достигнутый уровень сотрудничества между Украиной и Италией и высокую динамику двустороннего политического диалога.

Президент Украины отметил, что Италия является важным партнером Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодных отношений. Собеседники согласились, что успешное взаимодействие Украины и Италии в преодолении последствий пандемии COVID-19 стало ярким проявлением солидарности.

В свою очередь, посол Италии заявил о поддержке Италией территориальной целостности и суверенитета Украины. Он уточнил, что Италия не отменит санкционный режим в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Прежним послом Италии в Украине был Давиде Ла Чечилия.

Послы Вьетнама и Бразилии аккредитованы также в Молдове.

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