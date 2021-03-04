 

Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств

04.03.2021, 23:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Вьетнама, Бразилии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также отметил, что надеется на дальнейшую активизацию сотрудничества с этими государствами на всех уровнях.

Во время разговора с послом Вьетнама в Украине Нгуен Хонг Тхакмо президент Украины выразил благодарность за практическую помощь вьетнамской стороны в самый сложный период первой волны COVID-19. Он подчеркнул заинтересованность в налаживании практического взаимодействия украинских фармацевтических заводов с вьетнамскими партнерами в вопросе разработки и производства вакцин от коронавируса.

Собеседники обсудили вопросы либерализации двусторонней торговли и ускорение процесса расширения возможностей украинских и вьетнамских предприятий для выхода на рынки обеих стран.

Посольство Вьетнама в Украине с 2017 года возглавлял Нгуен Ань Туан. В декабре 2020 года Нгуен Хонг Тхакмо вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Енину, сообщал МИД.

В разговоре с послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапесту Зеленский подтвердил настрой Украины на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества с Бразилией, прежде всего по таким направлениям, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, энергетика и фармакология. Он отметил необходимость реализовать совместные проекты в сфере военно-технического сотрудничества, а также в аэрокосмической отрасли.

Глава государства также пригласил президента Бразилии Жаира Болсонару посетить Украину с официальным визитом в текущем году.

Предшественником де Андраде Мелло Рапесту в Украине был Освалдо Биато Жуниор. 

Во время разговора с послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо Зеленский положительно оценил достигнутый уровень сотрудничества между Украиной и Италией и высокую динамику двустороннего политического диалога.

Президент Украины отметил, что Италия является важным партнером Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодных отношений. Собеседники согласились, что успешное взаимодействие Украины и Италии в преодолении последствий пандемии COVID-19 стало ярким проявлением солидарности.

В свою очередь, посол Италии заявил о поддержке Италией территориальной целостности и суверенитета Украины. Он уточнил, что Италия не отменит санкционный режим в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Прежним послом Италии в Украине был Давиде Ла Чечилия.

Послы Вьетнама и Бразилии аккредитованы также в Молдове. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / В мире: Чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской

04.01 / США обжалуют отказ суда Лондона в экстрадиции Ассанжа

04.01 / Российский климатолог объясняет, как можно увидеть НЛО

25.06 / Обнаружен фальшивый сайт электронного голосования

04.12 / Мнение: Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

10.08 / Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

10.10 / Кабмин Украины поддержал новый порядок выдачи автомобильных номеров

07.08 / Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли

28.06 / Жертвами коронавируса стали еще 24 жителя Москвы

29.08 / Компания Ford представила кемпер Transit Custom Nugget

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска