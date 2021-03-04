Спецслужбы в США раскрыли теорию экстремистов о возвращении Трампа к власти

04.03.2021, 23:07, Новости дня

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Сторонники теории заговора в США полагают, что экс-президент страны Дональд Трамп может вернуться к власти 20 мая, об этом предупредили министерство внутренней безопасности и ФБР.

«Некоторые экстремисты, мотивированные теориями движения QAnon, считают, что бывший президент примет новую присягу 4 марта или вернется к власти 20 мая с помощью американских военных», – говорится в документе силовых ведомств, опубликованном порталом Axios, передает РИА «Новости».

3 марта полиция Капитолия США получила информацию о возможном сговоре с целью проникнуть в здание. Правоохранители усилили безопасность. Вокруг здания построили дополнительное заграждение и увеличили численность личного состава.

В здании Капитолия отменили заседание Палаты представителей США после сообщений о возможном сговоре с целью проникновения в постройку.