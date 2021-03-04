Независимых наблюдателей научат противостоять информационным атакам на выборы в Госдуму

04.03.2021, 23:07, Новости дня

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Запад будет пытаться дискредитировать сентябрьские выборы в Госдуму, а противостоять этому информационному давлению предстоит независимым наблюдателям. О том, как будет организована их работа, в четверг рассказали члены Общественной палаты и президентского Совета по правам человека.

«Из-за пандемии во всем мире развивается кризис доверия к элитам, партиям и институту выборов. На постсоветском пространстве мы видим послевыборные скандалы. Нам же предстоит самая важная между президентскими циклами 2018 и 2024 годов кампания – думская. Поэтому Запад будет стараться дискредитировать эту кампанию при помощи вбросов фейков в онлайне», – сообщил замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов. Такое мнение политолог высказал в четверг на круглом столе «Наблюдатели на выборах: Объективность или большая политика», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Противостоять этому информационному давлению из-за рубежа придется и общественным наблюдателям, в свою очередь подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Фактически наблюдатели становятся в один ряд с защитниками Родины, – отметил эксперт. – И не важно, что эти агрессии информационные и пропагандистские. В этой связи, крайне важно для легитимности выборов обеспечить, чтобы эти наши защитники Родины не были встроены в какие-то официальные структуры, то есть, чтобы они были максимально независимы».

По оценке Данилина, именно институт наблюдателей позволит дать объективную картину волеизъявления, повысит их прозрачность. «Если же в выборной системе есть критические нарушения, то этот механизм позволяет выявить эти нарушения и предъявить их обществу», – указал политолог. Запрос общества на независимое наблюдение за выборами может быть реализован благодаря активному подключению НКО и Общественной палаты к подготовке наблюдателей, подчеркнул Данилин.

«Как показывает практика прошлых лет, именно благодаря усилиям общественных наблюдателей удавалось предотвращать нарушения –

незаконную агитацию, подкупы, вбросы», – в свою очередь напомнил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Он отметил: «Наблюдатели обращали на них внимание избирательных комиссий, правоохранительных органов. Уже сложилась такая практика, что по итогам избирательных кампаний на участках, где фиксировались нарушения, отменятся итоги голосования».

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, который в качестве наблюдателя присутствовал при голосованиях в странах Европы, Азии, Латинской Америки и Израиле, подчеркнул – в большинстве этих стран не уделяется такого внимания институту общественного контроля за голосованием, как в России. «Речь идет и о видеофиксации процесса подачи голосов, и в целом о полномочиях наблюдателей, и о самом факте существования наблюдателей. Чаще статус этих участников избирательного процесса значительно менее формализован», – отметил Бондаренко.

«Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» в период с марта по сентябрь запланировала более полусотни межрегиональных семинаров по подготовке новых наблюдателей. Минимальное количество профессионально подготовленных наблюдателей на ближайшие выборы, которое планирует выпустить Общественная палата, – 100 тысяч», – добавила исполнительный директор НОМ, замглавы Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате, член ОП Алена Булгакова.

«К настоящему моменту более 2 тысяч общественных организаций привлечены к наблюдению за выборами. Во время голосования по поправкам к Конституции число наблюдателей превысило 526 тысяч. Думаю, что в кампании 2021 года это число будет большим», – в свою очередь рассказал глава Координационного совета, член ОП Максим Григорьев. Он сообщил, что на старте кампании по выборам в Госдуму и региональных кампаний уже в 53 регионах действуют общественные наблюдательные штабы, созданные местными НКО совместно с региональными общественными палатами.

«В ближайшие две недели такие штабы откроются во всех российских регионах. Очень плотно работаем по обучению партийных наблюдателей, с нами сотрудничают 17 партий», – рассказал Григорьев.

«В принятом нашим Координационным советом едином стандарте наблюдения мы учли все новые форматы и элементы голосования – работу в течение нескольких дней, голосование как на участках, так и на придомовых территориях и так далее», – добавил руководитель Координационного совета. Как рассказал Григорьев, принятые советом требования строже, чем избирательное законодательство – например, по части соблюдения медицинских требований. Так, каждый наблюдатель тщательно проверяет, есть ли индивидуальные средства защиты на участке, как разводятся потоки голосующих.

«Подавляющее большинство избирателей видят наблюдателей на участках, и благодаря этому формируют свое доверие к институту выборов. Такой результат – следствие работы огромного сообщества организаторов наблюдения и самих гражданских активистов», – констатировал модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он отметил, что высокая степень доверия граждан фиксируется и социологами.

«Сегодня в обществе в целом преобладает мнение, что подсчет голосов на выборах в РФ осуществляется честно. Это мнение, которого придерживаются 57% опрошенных граждан. Противоположное мнение высказали 29% респондентов. И только 8% участников опроса заявили о наличии личного негативного опыта, связанного с нарушениями на выборах. Наконец, более 45% россиян отметили, что присутствие наблюдателей на избирательных участках повышает честность и прозрачность волеизъявления», – сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

На круглом столе социолог представил данные опросов от ноября-декабря 2020 года. Он подчеркнул, что не видят россияне угрозы прозрачности избирательного процесса и в многодневных выборах. «Не менее 56% респондентов сообщили, что продолжительность голосования – в течение одного или трех дней – не влияет на доверие к выборам, – указал эксперт ВЦИОМ. – К возможности голосовать три дня относится позитивно 47%, а отрицательно 22%. 30% – безразлично относятся. Но важно, когда мы спрашиваем, должна ли быть такая возможность, то 60% заявляют утвердительно». Замеры общественного мнения, проведенные ВЦИОМ, показали, что граждане в целом доверяют, и электоральной системе в целом, и тем новшествам, которые в нее внесены, и институту общественных наблюдателей, резюмировал Мамонов.

Напомним, что избирательная кампания 2021 года в РФ завершится 19 сентября. В частности, избирателям предстоит выбрать 225 депутатов Госдумы в одномандатных округах, еще столько же в территориальных группах по партийным спискам.