 

Харьковского депутата исключили из партии за отказ выступать на украинском языке

04.03.2021, 23:07, Новости дня
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Из украинской партии «Европейская солидарность» исключили депутата Харьковского облсовета Александра Дорошенко за отказ выступать на украинском языке во время сессии.

«Сегодня, 4 марта, сразу после завершения внеочередной сессии Харьковского областного совета состоялось заседание депутатов областной фракции «Европейская солидарность», на котором рассматривалась ситуация, связанная с выступлением депутата Александра Дорошенко в сессионном зале на языке государства-агрессора с последующим игнорированием замечаний со стороны депутатского корпуса. По итогам собрания было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке», – цитирует сообщение регионального отделения партии РИА «Новости».

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.



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