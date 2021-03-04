Глава МИД Франции: «Россия — это жуткий сосед, с которым надо вести диалог»

04.03.2021, 23:06, Разное

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Опубликовано: 03/03/2021

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан AP – Bilal Hussein

RFI

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает Россию порой «ужасающим и невыносимым» соседом, с которым тем не менее нужно продолжать диалог и поддерживать длительные отношения. По мнению Ле Дриана, Франция должна занять жесткую позицию касательно действий российских властей в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом глава французской дипломатии заявил, отвечая на вопросы Комиссии по иностранным делам Национального собрания во вторник, 2 марта.

Как отметил Жан-Ив Ле Дриан, события в РФ развиваются по «крайне авторитарному» сценарию, приведя в пример преследования политика Навального от попытки его отравления до заключения в тюрьму, неправовые задержания манифестантов и журналистов, а также высылку трех европейских дипломатов «по неоправданным мотивам».

Одновременно глава французской дипломатии настаивает на необходимости поддержания диалога с Москвой. «Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального, — уточнил Жан-Ив Ле Дриан. — Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией), потому что эта страна — наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда ужасающий, а иногда невыносимый сосед».

По мнению французской дипломатии, санкции, утвержденные Евросоюзом во вторник, 2 марта, являются эффективными и введены не просто для «самоуспокоения». «Они не позволяют (фигурантам списка) посещать Евросоюз, получать доступ к их собственным активам в ЕС. Это больше, чем ничего», — сказал глава МИД Франции.

Накануне 2 марта Евросоюз ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя Росгвардии Виктора Золотова и директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Санкции, связанные с отравлением Алексея Навального и его преследованием, являются персональными и не затрагивают Россию в целом. В Москве уже заявили, что отреагируют на новые ограничения, основываясь на принципе взаимности.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно выступал за диалог с Россией и даже принимал Владимира Путина в Версальском дворце и в летней резиденции лидеров Республики в форте Брегансон. Однако в беседе с Макроном осенью 2020 года Путин заявил, по данным газеты LeMonde, что Алексей Навальным мог сам принять вещество «Новичок», и назвал оппозиционера «баламутом из интернета». Российские СМИ, в том числе автор государственного РИА «Новости», предположил, что за утечкой этой части диалога в СМИ мог стоять Елисейский дворец.