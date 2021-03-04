 

Корниенко рассказал, поддерживают ли в “Слуге народа” сокращение числа нардепов

04.03.2021, 22:56, Новости дня
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Во фракции “Слуга народа” поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о сокращении числа народных депутатов до 300. Об этом глава партии “Слуга народа” и первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, опубликованном 4 марта. 

“Мы готовы его как минимум еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии”, – сказал он.

Корниенко отметил, что этот вопрос “был и его поддержали многие избиратели в нашем волшебном опросе, о котором уже подзабыли”. Речь идет о всеукраинском опросе, который проводили в день местных выборов в октябре 2020 года и окончательные результаты которого до сих пор не обнародованы.

Нардеп предполагает, что проект закона о сокращении числа нардепов этой весной рассмотрят в Верховной Раде. 

“Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги за него будут голосовать”, – отметил он. 

В законопроекте №1017 “О внесении изменений в ст. 76 и ст. 77 Конституции Украины” президент Владимир Зеленский предлагает сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

16 декабря 2019 Конституционный Суд Украины сделал вывод, что законопроект соответствует Конституции, но с некоторыми замечаниями. В частности, КСУ отметил, что, уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент не вносит пропорциональных изменений в других положениях Конституции, где речь идет об определенном количестве депутатов.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект. 14 февраля профильный комитет рекомендовал парламенту принять в целом проект закона. Для этого в парламенте нужно конституционное большинство – 300 голосов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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