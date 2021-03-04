 

НАБУ завершило расследование дела о взятке, в котором фигурирует нардеп Юрченко

04.03.2021, 22:56, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о взяточничестве, в котором фигурирует исключенный из фракции “Слуга народа” нардеп Александр Юрченко. 

Нардепу и его посреднику открыли материалы дела для ознакомления, сообщила пресс-служба НАБУ. Имени Юрченко в релизе не называют, но обстоятельства указывают, что речь идет именно о нем. 

По данным детективов, нардеп “в завуалированной форме” попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. 

Расследование уголовного производства НАБУ вело с августа 2020 года. 

В рамках спецоперации детектив под прикрытием выполнял роль представителя иностранной промышленной компании. В начале августа он передал первую часть взятки посреднику. 26–27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако НАБУ вынуждено было прекратить дальнейшее выполнение спецзадания, поскольку участники преступления узнали о его существовании, сказано в релизе. 

Антикоррупционное бюро заявляло, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции “Слуга народа”, а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко – Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября 2020 года ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам и что Юрченко “обязательно сядет в тюрьму”.

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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