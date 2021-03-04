 

Комитет Рады не нашел оснований для наказания Кивы, который обматерил журналиста

04.03.2021, 22:56, Новости дня
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Комитет по вопросам регламента не нашел оснований для наказания нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы за его поведение во время общения с журналистом проекта Bihus.info Даниилом Мокриком в Верховной Раде. Об этом говорится в решении комитета.

Комитет на своем заседании 3 марта рассмотрел обращение сопредседателя фракции “Европейская солидарность” Ирины Геращенко и еще трех депутатов по конфликту Кивы и Мокрика. 

Члены комитета решили, что в регламенте Рады нет процедуры урегулирования конфликта между нардепом и другим лицом. Поскольку конфликт произошел в кулуарах парламента, а не в сессионном зале, и вторым его участником был не депутат, то “у комитета отсутствуют правовые основания для рассмотрения вопроса нарушения требований депутатской этики”, говорится в решении.

Если бы Кива обматерил другого депутата в зале Рады, то его могли бы отстранить на срок от пяти пленарных заседаний.

Комитет обратил внимание Кивы на недопустимость “действий, заявлений и поступков, компрометирующих народного депутата”, а также необходимость соблюдения “общепризнанных норм морали” и уважения граждан.

4 февраля журналист Bihus.info в кулуарах Верховной Рады спросил Киву об отмывании денег через конвертационные центры. В ответ тот обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса.

Мокрик и его коллеги обратились в регламентный комитет и комитет по вопросам свободы слова с просьбой принять меры в отношении Кивы за его неэтичное поведение. Также Bihus.info направил обращение к языковому омбудсмену и полиции.

В письме в комитет по вопросам свободы слова Кива заявил, что его конфликт с Мокриком был спровоцирован “организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.info”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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