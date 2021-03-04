В Германии закрывают счета российских информагентств. В МИД РФ пообещали “жесткие ответные меры”

04.03.2021, 22:56, Новости дня

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В конце февраля немецкий Commerzban предупредил о закрытии счетов российского информагентства “Russia Today Германия” и Ruptly. Об этом 4 марта на брифинге сообщила спикер МИД России Мария Захарова, пишет пресс-служба министерства.

По ее словам, доступ к осуществлению российскими СМИ финансовых операций в этом банке будет прекращен 31 мая.

“В качестве формального обоснования служит уже ставшая плохой традицией ссылка на право банка завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин. Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из RT, уже ответили отказом в сотрудничестве без какой-либо обоснованной аргументации”, – сказала Захарова.

Она отметила, что к концу 2021 года RT собиралась запустить на территории ФРГ немецкоязычный телеканал.

“Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информагентств в качестве элемента политического давления и очевидного нарушения обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ”, – сказала Захарова.

Спикер МИД призвала “Берлин одуматься” и обеспечить нормальную работу пропагандистских информагентств.

“В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ”, – пообещала Захарова.

Russia Today – международная пропагандистская сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством РФ. Ruptly – российское видеоагентство, предоставляющее видеоматериалы по подписке. Главный офис агентства находится в Берлине, является частью медиасети RT.

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