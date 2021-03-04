 

В Германии закрывают счета российских информагентств. В МИД РФ пообещали “жесткие ответные меры”

04.03.2021, 22:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В конце февраля немецкий Commerzban предупредил о закрытии счетов российского информагентства “Russia Today Германия” и Ruptly. Об этом 4 марта на брифинге сообщила спикер МИД России Мария Захарова, пишет пресс-служба министерства.

По ее словам, доступ к осуществлению российскими СМИ финансовых операций в этом банке будет прекращен 31 мая.

“В качестве формального обоснования служит уже ставшая плохой традицией ссылка на право банка завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин. Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из RT, уже ответили отказом в сотрудничестве без какой-либо обоснованной аргументации”, – сказала Захарова.

Она отметила, что к концу 2021 года RT собиралась запустить на территории ФРГ немецкоязычный телеканал.

“Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информагентств в качестве элемента политического давления и очевидного нарушения обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ”, – сказала Захарова.

Спикер МИД призвала “Берлин одуматься” и обеспечить нормальную работу пропагандистских информагентств.

“В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ”, – пообещала Захарова.

Russia Today – международная пропагандистская сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством РФ. Ruptly – российское видеоагентство, предоставляющее видеоматериалы по подписке. Главный офис агентства находится в Берлине, является частью медиасети RT.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Таран: В целых регионах Украины на место “слуг” Зеленского приходят слуги Кремля. Они становятся “альтернативой” бесхребетной власти Киева

14.12 / Путин призвал класть в больницы нуждающихся в госпитализации больных с COVID

08.01 / В США выросло количество жертв после штурма Капитолия

13.02 / Южнокорейская компания Hyundai представила шагающего робота для доставки

31.01 / Япония отказалась увеличивать расходы на содержание военных баз США

11.11 / Ежедневно границу с оккупированным Крымом пересекает около 700 человек – Минреинтеграции

12.11 / Лавров отреагировал на заявление Турции об участии в миссии в Карабахе

23.02 / Кличко предложил провести депутатские слушания по концепции Мемориала в Бабьем Яру до голосования

16.08 / Глава МВД Белоруссии пригрозил митингующим ответом на «беспредел»

29.12 / Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска