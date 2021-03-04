Кулеба: Такие вещи нельзя прощать. Если бы словацкий премьер не извинился, реакция Украины была бы жесткой

04.03.2021, 22:56, Новости дня

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Если бы Словакия не извинилась за шутку своего премьер-министра Игоря Матовича об обмене Закарпатской области на российскую вакцину “Спутник V”, Украина приняла бы жесткие меры. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает “Укринформ”.

“Такие вещи нельзя прощать. Но для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и поэтому министр иностранных дел сразу принес извинения от имени государства, сегодня утром извинился и премьер-министр Словакии, он сделал это публично”, – отметил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что выступает за дружеские и максимально конструктивные отношения со Словакией, с которой у Украины много общего, но никто не имеет права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или “пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины”.

“И в этом плане при всей дружбе со словацкими коллегами наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой”, – подчеркнул министр.

2 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович, отвечая на вопрос журналиста, что Матович пообещал России в обмен на вакцину от коронавируса “Спутник V”, заявил, что “обещал им Закарпатскую Украину” и дал понять, что так шутит.

МИД Украины потребовал извинений. Кулеба предложил Матовичу обменять вакцину “на несколько регионов Словакии”.

На следующий день за шутку Матовича по поводу Закарпатья извинился глава МИД Словакии Иван Корчок. 4 марта принес извинения и сам премьер.

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