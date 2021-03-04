 

Неверов: Дума в весеннюю сессию примет закон о геолокации пропавших людей

04.03.2021, 22:54, Разное
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“В рамках поручения президента, прозвучавшего на встрече с участниками акции “Мы вместе”, на ближайшем заседании Совета Госдумы 9 марта мы внесем в повестку законопроект, позволяющий определить геолокацию пропавших людей по мобильному телефону”, – написал Неверов на своей странице в “Фейсбук”.

Он напомнил, что депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении. “И в эту сессию будет принят окончательно”, – добавил глава фракции “ЕР”.

Ранее на встрече с участниками акции “Мы вместе” Владимир Путин пообещал обсудить законопроект с парламентариями. Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявил, что инициативу важно принять с поправками от поискового отряда – тогда документ станет эффективным.

Путин пообещал переговорить по этому вопросу с Неверовым как представителем ведущей политической силы в Госдуме. Глава государства также сообщил о готовности обсудить инициативу с другими фракциями.



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