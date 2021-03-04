Житель Забайкалья убил мужа своей любовницы и расчленил его тело

04.03.2021, 22:52, Разное

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Житель Забайкалья в ходе ссоры убил мужа своей любовницы, а она, в свою очередь, помогла ему скрыть следы преступления. Известно, что тело мужчины было расчленено. Инцидент произошел минувшей осенью в Читинском районе.

По имеющимся данным, 42-летний житель в ходе ссоры убил 38-летнего оппонента. После этого злоумышленник завернул труп в большой ковер и вынес его в гараж. Потом житель продолжил употреблять спиртные напитки. Через несколько дней подозреваемый избавился от тела.

Впоследствии правоохранители установили, что обвиняемого и супругу погибшего связывали интимные отношения. Женщина не пояснила стражам порядка об убийстве мужа, кроме того, она помогала злоумышленнику скрывать следы преступление. В ходе допросов любовница обвиняемого вводила следствие в заблуждение, заявив, что муж ушел из дома и пропал.

Жителю Забайкалья грозит до 15 лет колонии, а его любовнице за укрывательство особо тяжкого преступления – 2 года. В скором времени материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Источник: www.chita.ru