 

Новак заявил о связи вакцинации и роста спроса на топливо

04.03.2021, 22:46, Новости дня
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Массовая вакцинация населения привела к тому, что потребление топлива на российских заправках поднялось выше уровня, который был до пандемии, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«С учетом того, что зарегистрировано уже три вакцины, идет массовая вакцинация населения. Мы видим, что потребление на АЗС нефтепродуктов – и бензина, и дизельного топлива – уже выше, чем в докризисный период», – сообщил Новак в эфире «России 24», передает ТАСС.

Также вице-премьер затронул тему исполнения обязательств российской стороной по сделке ОПЕК+. «Мы всегда исполняли соглашение в соответствии с взятыми на себя обязательствами и февраль-месяц тоже не исключение, и январь-месяц, который сегодня анализировался в рамках встречи», – приводит слова Новака РИА «Новости».

Он добавил, что в феврале РФ «чуть» вышла на уровень выше 100%, а в марте продолжила исполнять свои обязательства с учетом тех решений, «которые приняты по постепенному восстановлению добычи для российских компаний».

По его мнению, мировой рынок нефти выйдет на докризисный уровень к середине 2022 года.

В четверг ОПЕК+ согласовал добычу нефти РФ и Казахстана в апреле на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно, при этом для остальных стран-участников альянса условия добычи остаются неизменными. После переговоров ОПЕК+ нефть марки Brent выросла в цене выше 67 долларов за баррель.



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