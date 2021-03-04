Выросло число погибших при крушении вертолета в Турции военных

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04.03.2021, 22:46, Новости дня
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Количество погибших турецких военных в результате крушения вертолета на востоке страны увеличилось до 11 человек, сообщило турецкое министерство обороны.

«Один из раненных при крушении вертолета военных скончался, число погибших увеличилось до 11, двое раненых продолжают лечение в больнице», – цитирует сообщение минобороны Турции РИА «Новости».

Глава ведомства Хулуси Акар сообщил о произошедшем президенту Таийпу Эрдогану. Акар, начальник генштаба и командующий сухопутными войсками прибыли на место трагедии.

Военные источники сообщают, что вероятными причинами крушения могли стать техническая неисправность и плохие погодные условия.

Напомним, при крушении вертолета в Битлисе погиб командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш. Ранее сообщалось, что при крушении вертолета погибли девять турецких военнослужащих, четверо получили ранения.

Погибший генерал, по данным Telegram-каналов, был причастен к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов.



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