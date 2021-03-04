Раскрыты цены на обновленный Haval H9

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04.03.2021, 22:12, Новости дня
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Китайская компания Haval презентовала на российском рынке модернизированный внедорожник Haval H9.

Автомобиль появится у местных дилеров в трех модификациях. В частности, стандартная комплектация оценивается в 2,62 млн рублей. В более продвинутой версии цена внедорожника Haval H9 достигает 2,82 млн рублей. В максимальной комплектации цена увеличена до 3 млн рублей. В салоне применили улучшенный мультимедийный комплекс, а также цифровую приборную панель. Теперь внедорожник оснащается новыми бензиновыми двигателями с мощностью до 245 л.с.

В стандартной комплектации применен пятиместный салон, тогда как остальные модификации предусматривают размещение до 7 человек. Напомним, китайский внедорожник оснащается системой полного привода и восьмиступенчатой трансмиссией.



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