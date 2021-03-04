 

Марка Porsche представила универсал Taycan Cross Turismo

04.03.2021, 22:12, Новости дня
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Выпущена новая версия Новый Porsche Cross Turismo, которая имеет увеличенный клиренс.

Предложенный экземпляр обладает защитным обвесом. Кроме того, производитель предусмотрел возможность использования пневматической подвески для регулировки дорожного просвета. В максимальной комплектации новая модель Новый Porsche Cross Turismo получила общую мощность порядка 750 л.с. Кроме того, с такими характеристиками автомобиль способен разогнаться до сотни за 2,9 секунды.

Известно, что модель также получит увеличенный запас хода на электрической тяге. На данный момент автомобиль новый Porsche Cross Turismo остается засекреченным по дате презентации и стоимости в продаже. Эксперты выразили версию, что новинка будет доступна от 200 тысяч долларов.



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