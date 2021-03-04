 

Hyundai в феврале снизила продажи в РФ на 4 процента

04.03.2021, 22:12, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai продемонстрировал снижение объема продаж в РФ в феврале.

Известно, что за указанный период местные представительства компании продали около 13,8 тысячи новых машин, что соответствует снижению спроса на 4% по сравнению с минувшим годом. Кроме того, около 54% от числа реализованной техники приходится на кроссоверы и внедорожники. Наибольшим спросом у россиян пользуется недорогой паркетник Hyundai Creta.

На второй строчке по уровню популярности остается бюджетный седан Solaris, на который пришлись свыше 5,5 тысячи сделок с приростом на четверть. Замыкает тройку лидеров популярный кроссовер Tucson, который выбрали 561 клиент на отечественном рынке.



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