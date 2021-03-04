 

В США выставили на продажу редкий экземпляр Toyota Supra

04.03.2021, 22:12, Новости дня
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На территории США поступил в продажу редкий экземпляр Toyota Supra 1996 года выпуска.

Данный автомобиль выпускали единственным экземпляром в рамках работы местного ателье Top Secret. Известно, что к настоящему времени автомобиль преодолел порядка 170 тысяч километров, а цена на данный экземпляр достигает 75 тысяч долларов. Роскошная модель выполнена в спортивном стиле с закругленным капотом и бежевым цветом кузова.

Кроме того, в салоне применили спортивные кресла и компактный руль. Также более роскошный вид интерьеру придают примененные карбоновые вставки. Под капотом модели установлен 3-литровый турбированный агрегат, мощность которого достигает 300 л.с. Остальные особенности продаваемого спорткара пока неизвестны.



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