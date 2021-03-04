В Кремле заявили о возможной эскалации конфликта на Донбассе. МИД Украины отреагировал

04.03.2021, 22:08, Новости дня

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Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе, об этом 4 марта сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле заявили, что “все чаще фиксируют обстрелы территории Донбасса со стороны украинских Вооруженных сил и вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения”.

Песков не исключил возобновления полноформатных боевых действий, если “Киев все же перейдет красную черту”.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя высказывания Пескова, сказал журналистам hromadske, что Россия должна прекратить перекладывать ответственность на Украину и выполнять взятые на себя мирные обязательства.

“Риторика о приближении к “опасной линии” ложится в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле”, – сказал Николенко.

По его словам, Москве нужно приказать боевикам соблюдать режим прекращения огня и разблокировать деятельность трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнить решения для улучшения жизни жителей оккупированных территорий Украины.

“Это и запуск КПВВ, и гуманитарное разминирование, и определение новых участков для разведения сил и средств, и продвижение в освобождении удерживаемых лиц. Украина максимально настроена на достижение прогресса по этим вопросам, но мы не видим готовности России к конструктиву”, – сказал спикер МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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