 

В Украине исследуют уровень коллективного иммунитета к COVID-19

04.03.2021, 22:08, Новости дня
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В Украине проводится исследование уровня коллективного иммунитета граждан к COVID-19, его выборка составляет 10 тыс. человек. Об этом во время пресс-конференции 4 марта в агентстве “Укринформ” рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Сероэпидемиологическое исследование проводится в Украине по инициативе аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Дизайн этого исследования разработан ведущими учреждениями Академии наук Украины и Академии медицинских наук Украины. В выборку будут привлечены 10 тыс. граждан Украины”, – сообщил главный санврач.

Ляшко отметил, что исследование будет иметь две составляющие: социологическую и эпидемиологическую – это позволит распространить полученные результаты на всю территорию страны.

В то же время, согласно расчетам Киевской школы экономики (КШЭ), уровень коллективного иммунитета украинцев к COVID-19 не превышает 20%, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко. При моделировании учитывалось, что COVID-19 уже переболели 13–20% украинцев.

“По состоянию на конец 2020 года мы видим, что уровень иммунитета – не более 10%. Поэтому говорить сейчас о какой-то глобальной тенденции к тому, что уровень иммунитета уже большой, если мы говорим о естественном иммунитете путем перенесенного заболевания, то его нет. Сейчас этот уровень довольно низкий и далекий от коллективного иммунитета”, – подчеркнул Ганиченко.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, менее 10% населения мира имеют антитела к COVID-19. Об этом 28 февраля сообщала научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

В Украине за минувшие сутки выявили наибольшее в 2021 году число новых случаев COVID-19 – 10 057. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 374 762 случая коронавирусной инфекции, скончался 26 591 пациент с COVID-19, выздоровело 1 186 873 человека.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Черновицкая вместе с Ивано-Франковской областью попала в “красную” зону, где самые жесткие ограничения. В Житомирской области “красный” уровень эпидемической опасности действует с полуночи 3 марта.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил введение нового локдауна в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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