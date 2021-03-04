Экс-начальник ГУР и члены его семьи будут под охраной, пока существует угроза их жизни – полиция

04.03.2021, 22:08, Новости дня

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Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба и члены его семьи находятся под охраной круглосуточно. Об этом говорится в заявлении Национальной полиции, опубликованном 4 марта.

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 27 февраля сообщил, что Бурбу выселили из дома и лишили охраны. Журналист писал, что к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, а причина – в том, что Бурба дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев.

В полиции такую информацию назвали не соответствующей действительности.

“Генерал-полковник Василий Бурба является лицом, находящимся под охраной, ведь он выполнял особо важные задачи для защиты независимости и территориальной целостности Украины. В том числе на территории, временно оккупированной врагом. Спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Василия Бурбу и членов его семьи. Они будут находиться под охраной до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью”, – подчеркнули в ведомстве.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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