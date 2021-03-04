В Нидерландах секс-работники протестуют против карантина и требуют разрешить им работать

04.03.2021, 22:08, Новости дня

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Секс-работники в Гааге 2 марта приняли участие в демонстрации, требуя права вернуться к работе. Об этом сообщило агентство Euronews.

Агентство отмечает, что в начале марта в стране ослабили карантин. Другим “контактным профессиям”, таким как парикмахеры, сотрудники салонов красоты и массажисты, с 3 марта разрешили работать. Но работники секс-индустрии в этот список не вошли.

Секс-работники заявляют, что у них нет никакой финансовой поддержки, а за аренду жилья платить приходится, как и всем остальным.

Одна из участниц протеста отметила, что не рискует заразиться или заразить кого-то COVID-19, так как она доминатрикс, и ей не надо трогать клиента, чтобы выполнить свою работу – “он обращается к воображению”.

Министр здравоохранения Уго де Йонге 2 марта заявил, что сотрудники секс-бизнеса не могут вернуться к работе, поскольку им труднее соблюдать меры безопасности, пишет Het Parool. Кроме того, было бы сложно выявлять источники заражения, поскольку три четверти клиентов, по его словам, называют другое имя: “Люди отказываются называть свое имя, я это все понимаю. В этом секторе также сложнее требовать регистрации” – сказал он.

По его мнению, секс-работники ничего не могут сделать, чтобы изменить решение кабинета министров – их работу “просто невозможно по природе вещей сделать безопасной”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, на 4 марта в Нидерландах зарегистрировано более 1,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 15 857 инфицированных.

С 23 января в Нидерландах ввели комендантский час с 21.00 по 4.40. В связи с ограничениями в стране были акции протеста. Комендантский час продлили до 15 марта, невзирая на ослабление других ограничений.

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