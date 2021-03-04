Российской фотомодели на три года запретили въезд в Украину

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04.03.2021, 22:08, Новости дня
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Государственная пограничная служба Украины на три года запретила въезд в Украину фотомодели, гражданке РФ, которая незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Россиянка прилетела в аэропорт “Борисполь” вечером 3 марта рейсом из Минска. Она сообщила, что приехала в Украину по личным делам. 

“В ходе оформления пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, не придерживалась порядка въезда-выезда в АР Крым”, – отметили пограничники.

На оккупированный полуостров она въезжала на автомобиле через Керченский мост и авиарейсом. За нарушение украинского законодательства гражданка РФ не смогла пересечь государственную границу Украины, ее вернули обратным рейсом в Минск.

В ГПСУ не назвали имя фотомодели, однако, по информации “Украинской правды”, речь идет о Елене Галицыной.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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