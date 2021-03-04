Назван способ проверить состояние крови после коронавируса

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04.03.2021, 22:04, Разное
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Медики назвали способ, посредством которого можно контролировать состояние крови после перенесенного коронавируса. Врач Андрей Звонков в ходе интервью объяснил, какие анализы необходимо сдавать, чтобы вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем.
После COVID-19 часто возникает осложнение в виде нарушения свертываемости крови. Рекомендуется в течение полугода сдавать анализ на МНО. Если показатель меньше 1,5, то есть повод для беспокойства: врач должен назначить препараты, разжижающие кровь. Отметка в 1,8-1,85 говорит о том, что все процессы осуществляются нормально.

По словам врача, анализ необходимо сдавать раз в шесть месяцев, если человек входит в группу риска. Речь идет о пожилых людях, тех, кто страдает сердечными болезнями, аритмией, хроническими патологиями, людях с варикозом, лишним весом, сахарным диабетом, курильщиках. Все эти факторы способны усугубить имеющуюся ситуацию. Своевременная сдача анализов поможет избежать риска развития тромбоза.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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