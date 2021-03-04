Исследователи выяснили, почему мясо или сыр улучшают вкусовые качества вина

04.03.2021, 22:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Франции рассказали, почему вкусовые качества вина изменяются или становятся лучше, если пить его с сыром или жирной пищей. Результаты исследования опубликовали в издании Agricultural and Food Chemistry.

Исследователей заинтересовало, как танины, содержащиеся в винограде и разных ягодах, взаимодействуют с жирными кислотами из продуктов. Они сообщили, что главную роль в исследовании занимает цепь реакций жирных кислот и вяжущие молекулы в вине. Такой процесс происходит, когда человек запивает еду вином. Чтобы разобраться, как такое взаимодействие влияет на вкусовые качества напитка, специалисты изготовили раствор на основании танинов растительного происхождения и проконтролировали, как происходит взаимосвязь с каплями жира.

Выяснилось, что танины реагируют на жирные кислоты, находящиеся в еде. Они связываются с каплями жирных кислот, образовывая их в структуры покрупнее. Далее эксперты давали добровольцам выпивать ложку воды или виноградное, рапсовое, оливковое масло, а потом просили пробовать «вино» – закрашенный раствор танинов с терпким и горьким вкусом. Ученые поняли, что вкус «вина» улучшает любые типы жира. Если говорить об оливковом масле, участники сообщали, что они чувствовали фруктовый привкус вина, а не вяжущий.

Источник: nauka.tass.ru