 

Исследователи выяснили, почему мясо или сыр улучшают вкусовые качества вина

04.03.2021, 22:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Франции рассказали, почему вкусовые качества вина изменяются или становятся лучше, если пить его с сыром или жирной пищей. Результаты исследования опубликовали в издании Agricultural and Food Chemistry.
Исследователей заинтересовало, как танины, содержащиеся в винограде и разных ягодах, взаимодействуют с жирными кислотами из продуктов. Они сообщили, что главную роль в исследовании занимает цепь реакций жирных кислот и вяжущие молекулы в вине. Такой процесс происходит, когда человек запивает еду вином. Чтобы разобраться, как такое взаимодействие влияет на вкусовые качества напитка, специалисты изготовили раствор на основании танинов растительного происхождения и проконтролировали, как происходит взаимосвязь с каплями жира.

Выяснилось, что танины реагируют на жирные кислоты, находящиеся в еде. Они связываются с каплями жирных кислот, образовывая их в структуры покрупнее. Далее эксперты давали добровольцам выпивать ложку воды или виноградное, рапсовое, оливковое масло, а потом просили пробовать «вино» – закрашенный раствор танинов с терпким и горьким вкусом. Ученые поняли, что вкус «вина» улучшает любые типы жира. Если говорить об оливковом масле, участники сообщали, что они чувствовали фруктовый привкус вина, а не вяжущий.

Источник: nauka.tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Личное: “Надо же какой красавец”

19.02 / Мнение: Отдельный батальон партизан с неправильным названием

03.03 / В Мосгордуме предложили обязать владельцев электросамокатов передвигаться по трамвайным путям

02.12 / Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США

12.11 / Чему так обрадовались азербайджанцы?

10.11 / Мнение: Чужеродные репутации и родные авторитеты

27.07 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 27.07.2020

12.09 / Мнение: Террор или восстание? Всё так вкусно…

27.02 / ФБР пообещало 250 тысяч долларов

13.11 / Слегший с коронавирусом Зеленский обратился к США из больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска