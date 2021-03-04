Эксперты заявили, что вздутие живота может оказаться признаком проблем с сердцем

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04.03.2021, 22:04, Разное
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Специалисты перечислили опасные признаки сердечной недостаточности. Они заявили, что вздутие живота может сообщать о проблемах сердца.
Сердечная недостаточность – состояние, при котором миокард теряет свою эластичность, чтобы перекачивать необходимые объемы крови, отнимая у систем и органов нужное количество кислорода. Медики напоминают, что при вздутии живота можно заподозрить застойную сердечную недостаточность. При этом больной может терять аппетит или же набирать лишние килограммы. Сердечная недостаточность может приводить к смерти, поэтому очень важна ее ранняя диагностика.

Основные симптомы болезни – это одышка после активных занятий или даже в состоянии покоя, постоянное ощущение усталости, быстрая утомляемость, отек лодыжек и ног. Также на сердечную недостаточность может указывать кашель, который усиливается в ночное время, хрипы, частые обмороки, головокружение и нерегулярное сердцебиение. При похожей симптоматике необходимо срочно обращаться к доктору, который расскажет, как можно замедлить прогрессирование болезни. Людям советуют обратить внимание на свой рацион, отказаться от курения и алкоголя, заняться спортом.

Источник: www.1obl.ru



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