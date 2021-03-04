 

СМИ: Погибший турецкий генерал причастен к победе Азербайджана в Карабахе

04.03.2021, 21:56, Новости дня
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Генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета на севере Турции, был причастен к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

По данным Telegram-канала WarGonzo, погибший турецкий генерал стоял у истоков создания беспилотников Bayraktar, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха во время вооруженного конфликта в Карабахе, информирует Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении вертолета девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. 



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