 

В ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел Украиной жилого дома «Градами»

04.03.2021, 21:56, Новости дня
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Министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.

Обстрел произошел в четверг утром, ВСУ обстреляли окраину Донецка, повреждения получил жилой дом, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, при обстреле украинские была применена реактивная система «Град-патриот», передает РИА «Новости».

«Если такими подлыми провокациями украинская сторона проверяет способность наших защитников нанести ответный удар для подавления огневых точек, то мы констатируем, что таким образом официальный Киев переходит все возможные «красные линии» и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации», – заявили в министерстве республики.

Там добавили, что украинская сторона должна взять на себя ответственность за совершаемые ей «седьмой год военные преступления против мирных жителей Донбасса и начать реальное соблюдение перемирия».

«В этой связи мы продолжаем настаивать на необходимости срочного вмешательства стран-гарантов минских соглашений в стремительно ухудшающуюся ситуацию с урегулированием вооруженного конфликта в Донбассе мирным путем. Также сообщаем, что направили соответствующее официальное обращение в адрес руководства СММ ОБСЕ с просьбой во исполнение своего мандата обеспечить выезд наблюдателей миссии для фиксации факта применения вооруженными формированиями Украины реактивных систем залпового огня по жилым кварталам», – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.



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