Закатывание цен

04.03.2021, 21:26, Разное

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Что влияет на стоимость продуктов в российских магазинах.

России предрекают продовольственные бунты. На неделе агентство Bloomberg выпустило заметку, в которой приводит прогноз в отношении ряда стран, где подорожание продуктов может привести к росту социальной напряженности. РФ — в одном ряду с Индией, Бразилией, Турцией и Нигерией. Профильные эксперты, к которым «Новая» обрати­лась за комментариями, в один голос говорят, что этот прогноз максимально далек от реальности — в первую очередь из-за некорректности подсчетов. «Какая-то глупость, — говорит исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» экономист Андрей Сизов. — Намешано все в кучу: совершенно разные страны по уровню продовольственной инфляции и по уровню расходов на продовольствие, совершенно разные страны по уровню богатства». Впрочем, с основным тезисом спорить сложно: цены на продукты в РФ действительно растут.

Но для того чтобы разобраться в причинах этого, прежде всего, следует понять, что объемов производимой продукции в нашей стране более чем достаточно, настолько, что ее избыток мы можем позволить себе экспортировать. Российский агропром ежегодно демонстрирует рост производства, положительную динамику отрасль показала даже в ковидный год на фоне сокращения экономики в целом. В случае нашей страны дефицит продуктов питания точно исключен, мы производим гораздо больше, чем потребляем. Здесь нужно отметить Минсельхоз, которому удается сохранять для отрасли объемы господдержки и настраивать ее механизмы так, чтобы получать максимальную отдачу.

Теперь вернемся к ценообразованию: за 2020-й год продовольственная инфляция в РФ составила, по данным Росстата, 6,7%, но по ряду торговых наименований рост больше. Среди них — сливочное масло, мясо, сахар, подсолнечное масло. Растут ценники на прилавках с курами, яйцами, овощами и фруктами.

Это, конечно, не гиперинфляция, но уже вызывает беспокойство. Президент Владимир Путин в декабре 2020 года приказал остановить рост цен. Правительство отчасти уже выполнило эту задачу: цены на сахар и подсолнечное масло заморожены до конца первого квартала; на экспорт зерна до конца июня установлена квота в 17,5 млн тонн; а цены на социально значимые товары могут быть остановлены правительством на срок до 90 дней при условии, что в течение двух месяцев перед этим они подорожали хотя бы на 10%.

Как правило, в таких случаях в РФ ищут ответы на два вопроса: кто виноват и что делать. Общественное мнение ожидаемо сосредоточилось на первом: особенно сильно достается Минэкономразвитию, которое критикуют в первую очередь за введение пошлин на экспорт зерна. Однако скорее вопросы к ведомству должны вызывать сами по себе резкие скачки цен, а эти риски нужно прогнозировать и исключать заранее. Начались и разговоры про возможную угрозу продовольственной безопасности, за которую отвечает Минсельхоз. Но, по мнению управляющего партнера Agro and Food communications Ильи Березнюка,

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как раз Минсельхоз критиковать нужно меньше всего: его задача обеспечить рост производства продукции, необходимой для обеспечения продовольственной безопасности страны и он с ней успешно справляется.

Но очевидно не может повлиять на стоимость ГСМ, тарифов на комуслуги или, например, кормов для выращивания птицы, которые частично закупаются в Бразилии. «Все эти факторы влияют на конечную себестоимость продукта, — говорит Березнюк. — К тому же, продукты в принципе дорожают — это общемировой тренд».

В РФ для роста цен есть еще одна причина, на которой в прошлом году не акцентировали внимание по федеральным телеканалам. «Причина номер один — быстрая девальвация рубля в 2020 году, — констатирует экономист Андрей Сизов. — Она была стремительной, просто все об этом забыли или не обратили на это внимания: в 2019 году доллар был 60 рублей с небольшим, а сейчас — 75 рублей». Илья Березнюк добавляет, что в стране привязка рубля к доллару находится в прямой зависимости не только от экономики, но и от геополитики: «Если условный Байден что-то в ближайшее время сделает или скажет, в нынешних политических реалиях будет очень сложно удержать цены от роста, когда какая-то часть, их составляющая, у производителя будет зависеть от этой привязки».

Противопоставить этому можно было бы целевую программу помощи бедным людям в стране, уточняет Илья Березнюк, и в правительстве уже всерьез прорабатывают этот вариант. Такая мера сейчас будет выглядеть шагом вполне в духе эпохи.

Антон Беликов

— специально для «Новой»

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