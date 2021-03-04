Появились подробности о новом электрофургоне компании Arrival

04.03.2021, 21:22, Новости дня

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Известная марка Arrival намерена выпустить собственные электрические фургоны на общественные дороги.

Кроме того, тестирование автомобилей состоится уже летом. Также в Сети сообщили, что первые образцы поступят в свободную продажу к третьему кварталу следующего года. Напомним, модель обладает вместимостью около 2,4 куба на метр длины фургона. Электрическая новинка от Arrival выпускалась с целью осуществления грузовых перевозок.

В салоне предусмотрели подогрев кресел, а также крупный 15,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Также сообщается, что модель получила электрический агрегат, мощность которого достигает 134 л.с.