Появились подробности о новом электрофургоне компании Arrival

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04.03.2021, 21:22, Новости дня
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Известная марка Arrival намерена выпустить собственные электрические фургоны на общественные дороги.

Кроме того, тестирование автомобилей состоится уже летом. Также в Сети сообщили, что первые образцы поступят в свободную продажу к третьему кварталу следующего года. Напомним, модель обладает вместимостью около 2,4 куба на метр длины фургона. Электрическая новинка от Arrival выпускалась с целью осуществления грузовых перевозок.

В салоне предусмотрели подогрев кресел, а также крупный 15,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Также сообщается, что модель получила электрический агрегат, мощность которого достигает 134 л.с.



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