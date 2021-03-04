 

Марка Suzuki прибавила 7% в объеме реализации

04.03.2021, 21:22, Новости дня
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Японская автомобильная компания Suzuki за прошлый месяц продала в РФ 663 автомобиля.

Эксперты констатировали, что данный результат свидетельствует о приросте на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2021 года всего продали на российском рынке свыше тысячи машин. Самым продаваемым остается популярный кроссовер Suzuki Vitara, который приобрели более 350 клиентов. Кроме того, внедорожник Jimny продемонстрировал прирост в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем продажи кроссовера SX4 упали наполовину по сравнению с результатами за 2020 год. В компании рассчитывают существенно повысить спрос в отношении своих моделей на российском рынке.



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