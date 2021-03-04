Известна стоимость гибридного автомобиля Kia Niro 2021 модельного года

04.03.2021, 21:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Сети озвучили подробности о новой гибридной модели Kia Niro 2021.

В частности, приобрести усовершенствованный экземпляр станет возможным по цене от 24,6 тысячи долларов. Автомобилю предусмотрели 1,6-литровый бензиновый агрегат, а также электродвигатель, которые суммарно выдают 139 л.с. В салоне применили крупный 8-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Также модель уже оснащается интеллектуальным ключом и поддерживает дистанционный запуск мотора.

Среди новых опций также указывают применение адаптивного круиз-контроля, а также контроль за поворотами. Остальные достоинства будут объявлены после выхода в свободную продажу на рынок.