В Виннице двое мужчин подрались из-за парковки, а позже, по данным МВД, помирились и “стали почти друзьями”

04.03.2021, 21:18, Новости дня

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В Виннице двое мужчин подрались после замечания, сделанного беременной женщине, которая припарковала машину на газоне. Видео происшествия опубликовали 3 марта в сообществе “ЗупиниЛося” в Facebook.

На видео мужчина в желтой куртке избил винничанина, сделавшего замечание.

“Ох и мерзость! Вот так бить и издеваться над человеком! С ножом в руках! Внимание, из-за замечания хамло-парковки на зеленой зоне! Репост, пусть страна знает это хамло в лицо”, – отметили в посте.

В полиции Винницы 4 марта сообщили, что потерпевший оскорбил жену злоумышленника, по факту происшествия открыли уголовное производство.

“Сразу после публикации видео с избиением человека в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы”, – отметили в полиции.

Правоохранители заявили, что участники конфликта помирились и не имеют друг к другу претензий.

“Несмотря на это, расследование продолжается. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта”, – подчеркнули в Нацполиции.

Замглавы МВД Антон Геращенко вечером 4 марта написал в Facebook, что полиция, как требовали пользователи соцсетей, быстро нашла участников конфликта.

“Но оказалось, что нападающий и его жертва за то время, после проведения полицией разъяснительной работы, уже помирились и стали почти друзьями. В связи с заявлениями об отсутствии претензий друг к другу полиция закроет это дело из-за примирения сторон”, – отметил Геращенко.

Он попросил украинцев уважать друг друга, “не хамить, не драться, вести себя, как люди, а не животные, чтобы потом не становиться звездами YouTube”.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3761160730637413/

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