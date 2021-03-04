 

В Виннице двое мужчин подрались из-за парковки, а позже, по данным МВД, помирились и “стали почти друзьями”

04.03.2021, 21:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Виннице двое мужчин подрались после замечания, сделанного беременной женщине, которая припарковала машину на газоне. Видео происшествия опубликовали 3 марта в сообществе “ЗупиниЛося” в Facebook.

На видео мужчина в желтой куртке избил винничанина, сделавшего замечание.

“Ох и мерзость! Вот так бить и издеваться над человеком! С ножом в руках! Внимание, из-за замечания хамло-парковки на зеленой зоне! Репост, пусть страна знает это хамло в лицо”, – отметили в посте.

В полиции Винницы 4 марта сообщили, что потерпевший оскорбил жену злоумышленника, по факту происшествия открыли уголовное производство. 

“Сразу после публикации видео с избиением человека в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы”, – отметили в полиции.

Правоохранители заявили, что участники конфликта помирились и не имеют друг к другу претензий.

“Несмотря на это, расследование продолжается. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта”, – подчеркнули в Нацполиции.

Замглавы МВД Антон Геращенко вечером 4 марта написал в Facebook, что полиция, как требовали пользователи соцсетей, быстро нашла участников конфликта.

“Но оказалось, что нападающий и его жертва за то время, после проведения полицией разъяснительной работы, уже помирились и стали почти друзьями. В связи с заявлениями об отсутствии претензий друг к другу полиция закроет это дело из-за примирения сторон”, – отметил Геращенко.

Он попросил украинцев уважать друг друга, “не хамить, не драться, вести себя, как люди, а не животные, чтобы потом не становиться звездами YouTube”.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3761160730637413/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Maserati вскоре представит новый логотип и суперкар MC20

21.02 / Independent – после брексита Великобритания пытается остаться в числе великих держав

09.02 / «Напортачили» — Элтон Джон раскритиковал Лондон за переговоры по брекситу

13.07 / Российские оккупанты убили медика, который эвакуировал тело убитого украинского военного – штаб ООС

06.12 / Трамп на первом после выборов митинге снова заявил о фальсификациях в ходе голосования

05.07 / Главный тренер “Зенита” Сергей Семак стал дедушкой

12.07 / Эрдоган увязал решение по Святой Софии со строительством великой и сильной Турции

23.01 / В Евросоюзе прокомментировали несанкционированные акции в России

15.08 / Kia начнет продажи Kia Sorento в РФ с четвертого квартала 2020 года

04.12 / Суд продлил арест Мангеру и Левину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска