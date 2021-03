Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Дохе

04.03.2021, 21:18, Новости дня

Сеяная под первым номером на женском турнире WTA 500 в Дохе (Катар) украинка Элина Свитолина в 1/4 финала проиграла в двух сетах представительнице Беларуси Виктории Азаренко – 2:6, 4:6. Об этом 4 марта сообщила в Twitter Женская теннисная ассоциация.

Это была четвертая встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA, украинка проиграла все матчи.

Во втором гейме из-за проблем со спиной Азаренко потребовалась помощь физиотерапевта. Но в конечном итоге представительница Беларуси уверенно победила в матче.

В двух сетах Свитолина сумела защитить свою подачу только трижды.

