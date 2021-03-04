 

В Турции разбился вертолет с военными. Погибли 10 человек, среди них – генерал сухопутных войск

04.03.2021, 21:18, Новости дня
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4 марта на востоке Турции разбился вертолет типа Cougar с военными на борту. Об этом проинформировала пресс-служба минобороны страны. 

Вертолет вылетел из города Бингель в Татван в 13.55 по местному времени. Через 30 минут связь с ним была потеряна. Вертолет упал в районе города Битлис, пишет газета Sozcu. 

В ходе спасательной операции обнаружили, что в результате аварии погибли девять человек, четверо получили ранения. Пострадавших эвакуировали. 

Associated Videos: #Turkey pic.twitter.com/gm0l7HRAog

— Asian OSINT (@AsianOSINT) March 4, 2021

Позже минобороны в Twitter сообщило, что один из раненых скончался в больнице, число погибших увеличилось до 10. Среди жертв авиакатастрофы – генерал-лейтенант сухопутных войск Осман Эрбаш, отмечает Sozcu. 

Tatvan’da meydana gelen helikopter kazas * nda yaralanan 4 kahraman silah arkada * m * zdan biri daha hastanede yap * lan tüm müdahalelere ra * men kurtar * lamayarak * ehit olmu * tur. * ehit say * m * z 10’a yükselmi * tir. Kahraman * ehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) March 4, 2021


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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