“Инфодемия дезинформации”. В Украине за девять месяцев обнаружили 250 тыс. фейков о коронавирусе – ООН

04.03.2021, 21:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За девять месяцев 2020 года в Украине в соцсетях обнаружили 250 тысяч дезинформационных сообщений о коронавирусе. Такие результаты показало исследование, проведенное по заказу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), сообщается 3 марта на сайте ПРООН в Украине.

На протяжении девяти месяцев (с марта по ноябрь 2020 года) исследователи, используя платформу для мониторинга и анализа социальных медиа SemanticForce, отследили более 30 млн сообщений, связанных с тематикой COVID-19 в социальных медиа.

“В процессе исследования было выявлено 250 тыс. сообщений дезинформационного характера, связанных с COVID-19, в украинских онлайн-СМИ, блогах, форумах, социальных сетях и мессенджерах”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дезинформационные нарративы включают манипуляционную и откровенно ложную информацию относительно ношения масок, конспирологические теории о происхождении и даже самом факте существования нового коронавируса и болезни COVID-19, лживые слухи об эффективности тестирования на коронавирус и вакцинации, и другую недостоверную информацию о COVID-19.

Фото: ua.undp.org

Также специалистами был проведен опрос общественного мнения, согласно которому, примерно треть украинцев считают, что их шансы заразиться коронавирусом низкие.

Тройку лидеров источников информации, которые предпочитают граждане Украины, занимают социальные медиа (42%), телевидение (26%), врачи и медики (24%).

“Несмотря на это, украинцы отметили, что источники, которым они больше всего доверяют, – это их врачи и медики (39%) и врачи и специалисты в сфере здравоохранения (через СМИ) (29%), тогда как только 27% доверяют социальным медиа как источнику надежной информации”, – добавили в ПРООН.

По словам постоянной представительницы ПРООН в Украине Дафины Герчевой, исследование показало, что “инфодемия представляет реальную угрозу общественному здоровью в Украине”. “Конспирологические теории, сплетни и злонамеренная дезинформация могут быстро приобрести вирусное распространение в социальных сетях, особенно при низком уровне доверия к государственным институтам”, – добавила Герчева.

Для борьбы с фейками в ООН советуют правительству страны объединить усилия с общественными организациями, фактчекерами и лидерами мнений в социальных медиа. Властям рекомендуют создать Командный центр по вопросам COVID-19, систематически привлекать лидеров мнений из разных отраслей для распространения месседжей, а также использовать юмор, чтобы увеличить охват важной информации об общественном здоровье и поощрять социальные сети настраивать свои алгоритмы так, чтобы они улавливали дезинформацию и ограничивали ее появление в новостных лентах пользователей.

Фото: ua.undp.org

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Осенью 2020 года Facebook запретил рекламу с призывами к отказу от вакцинации, в марте 2021 Twitter начал маркировать сообщения с дезинформацией о вакцинах от COVID-19.

По данным Associated Press, Китай при помощи России и Ирана распространял фейки о создании коронавируса в США. Кроме того, в США считают, что РФ ведет информационную кампанию против американских вакцин от коронавируса.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обещал, что в марте в Украине запустят Национальную программу по проверке фейков и дезинформации.

—