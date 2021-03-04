Корниенко заявил, что “Слуга народа” не нанимала лоббистов

04.03.2021, 21:18, Новости дня

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Партия “Слуга народа” не нанимала американских лоббистов. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил глава партии, замглавы фракции “Слуга народа” в парламенте Александр Корниенко.

“Партия точно никаких лоббистов не нанимала, но если какими-то окольными путями они все-таки у нас появились, то, конечно же, как законопослушная политическая сила, внесем данные в декларацию”, – сказал он.

По словам Корниенко, существует меморандум о сотрудничестве фракции “Слуга народа” и общественной организации “Центр трансатлантического взаимодействия и диалога”, которая заключила договор с американскими лоббистами.

Глава партии сказал, что это произошло в рамках сотрудничества фракции с общественной организацией, а фракция – это не партия, это другой субъект.

Корниенко отметил, что речь идет о правильном юридическом оформлении этой истории, в партии изучают эту ситуацию с юристами и бухгалтерами.

18 февраля журналисты программы “Схемы” сообщили, что общественная организация “Центр трансатлантического взаимодействия и диалога”, учредителями которой являются помощники нардепов фракции “Слуга народа”, подписала контракт с американской лоббистской компанией Finsbury Glover Hering. Стоимость услуг лоббистов, согласно контракту, составляет $50 тыс. в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года и в случае ее полного выполнения суммарно составит $550 тыс. (более 15 млн грн).

Представители партии не смогли объяснить, кто ежемесячно платит $50 тыс. за услуги американских лоббистов.

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