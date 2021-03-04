 

Ученые заявили, что с увеличением дохода повышается гордость и самоуверенность человека

04.03.2021, 21:14, Разное
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Исследователи сообщили, что люди, которые имеют высокий доход, ощущают себя более гордыми, уверенными и меньше напуганными, чем люди с низким доходом. Результаты опыта опубликовали в Интернете в издании Emotion.
Из анализа жителей 162 стран исследователи нашли свидетельства того, что более высокий доход предрекает, станут ли люди чувствовать самоуважение, гордость, уверенность и решимость. Низкие доходы имеют обратный результат и предсказывают отрицательные эмоции самооценки: страхи, печаль и стыд.

Эдди М.У. Тонг, автор исследования, заявляет, что результаты были тождественными в странах с высоким уровнем доходов и в развивающихся государствах. Он настаивает на том, что не стоит недооценивать влияние доходов на эмоциональное состояние человека. Деньги вселяют уверенность, а маленький доход связан с тревогой.

Ученые проводили анализ и метаанализ 5 прошлых опытов, куда вошел опрос больше 1,6 миллиона людей в 162 государств. Анализ заключал категорию эмоций, испытывающих людьми по отношению к другим: любовь, сострадание или ярость. В отличие от эмоции самоуважения, опыты не выявили взаимосвязи между уровнем доходов и отношением к другим. Результаты опыта корреляционны, потому он не способен подтвердить, пробуждают ли высокие доходы такие эмоции или есть ли между ними взаимосвязь.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org



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