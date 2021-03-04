Ученые рассказали о вреде увлажняющих кремов для младенцев

04.03.2021, 21:14, Разное

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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности влияния на трехмесячных младенцев использования увлажняющих кремов. Выяснилось, что чрезмерное применение указанных косметических средств может быть чревато появлением у детей пищевой аллергии.

К своему исследованию ученые, представляющие Лондонский университет Святого Георгия и Королевский колледж Лондона (оба – Великобритания), привлекли более 1300 младенцев возрастом в три месяца. Изучение особенностей гигиены малышей продемонстрировало, что слишком частое использование увлажняющих кремов в итоге на 20% повышало риск развития у исследуемых пищевой аллергии. Примечательно, что неоднозначное влияние используемых средств гигиены оставалось актуальным даже с учетом такой сопутствующей кожной проблемы, как экзема.

Впрочем, специалисты упомянули, что причина такого негативного влияния кремов на детей пока неясна, а само средство по прежнему можно считать эффективным для облегчения симптомов кожных заболеваний. Материалы исследования были опубликованы в издании Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Источник: www.medikforum.ru